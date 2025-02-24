Реклама в мобильных приложениях: эффективные стратегии для привлечения трафика

В статье узнаете, как работает реклама в мобильных приложениях, какие существуют стратегии мобильной рекламы, которые помогут в привлечении трафика, а также помогут увеличить скачиваний и повысить вовлеченность.

Мобильные приложения — это часть повседневной жизни. С ростом их популярности возникает потребность у брендов и разработчиков в эффективных способах привлечения целевого трафика и увеличения вовлеченности пользователей.

Зачем используют мобильные приложения

Компании внедряют мобильные приложения, чтобы:

Поддерживать связь с пользователями.

Мобильные приложения позволяют напрямую общаться с клиентами. Это помогает организациям быстро отвечать на любые запросы. От мобильных приложений банка клиентам приходят push-уведомления, информируя о транзакциях и акциях, что позволяет поддерживать постоянную связь с клиентами.

Предоставлять персонализированный клиентский опыт.

Мобильные приложения позволяют собирать и анализировать данные о поведении пользователей, предоставляя персонализированные предложения и рекомендации. Это помогает компаниям адаптировать сервисы под потребности каждого клиента.

Например, Spotify анализирует предпочтения пользователей и предлагает музыкальные подборки, которые соответствуют их вкусам.

Стимулировать продажи через удобство и доступность.

Мобильные приложения предлагают встроенные возможности для покупок, акций и скидок, что мотивирует пользователей совершать покупки.

В приложении Starbucks можно заказывать напитки заранее и забрать их без очереди, а также предоставлять бонусы, что стимулирует клиентов чаще совершать покупки.

Формировать лояльную аудиторию и удерживать клиентов.

Мобильные приложения помогают создавать лояльность среди пользователей. Через бонусные программы, эксклюзивные предложения и награды компании мотивируют клиентов возвращаться, поддерживая их интерес к бренду.

В приложении компании Nike зарегистрированные пользователи могут получить эксклюзивный доступ к новинкам и ограниченным коллекциям.

Что такое мобильная реклама и зачем она нужна

Это объявления о новинках товаров или услуг. Мобильная реклама используется, чтобы привлечь внимание пользователей и создать дополнительный источник дохода для разработчиков приложений.

Основная цель мобильной рекламы — донести информацию о продукте или услуге до целевой аудитории, стимулировать ее к действию.

Плюсы и минусы мобильной рекламы

Рассмотрим преимущества:

Реклама в мобильных приложениях охватывает большую часть аудитории, особенно в популярных приложениях с высокой активностью пользователей. Это нужно, чтобы создать возможность для брендов показывать свои объявления многим потенциальным клиентам, которые используют мобильные устройства. Мобильная реклама позволяет использовать таргетинг, что дает возможность показывать объявления только тем пользователям, которые соответствуют заранее заданным критериям (возраст, интересы, географическое местоположение и другие). Это нужно, чтобы повысить релевантность объявления и увеличить ее эффективность. Реклама в мобильных приложениях отображается в контексте используемого приложения, что снижает раздражение и делает восприятие объявления менее навязчивым. В играх или соцсетях пользователи могут видеть рекламу в виде баннеров или видеороликов, которые встроены в интерфейс программы, не нарушая ее функциональность.

Есть и минусы:

Частые видеоролики с рекламой в мобильных играх могут раздражать пользователей, особенно если баннеры или видео появляются раз в несколько минут или мешают игровому процессу. В условиях переполненности рекламного пространства конкуренция за внимание пользователя становится жесткой. В мобильных приложениях, таких как YouTube, люди видят множество роликов, что снижает вероятность того, что они уделят внимание каждому объявлению. Мобильная реклама требует не только бюджетных затрат, но и вложений в анализ данных, таргетинг, тестирование и улучшение рекламных стратегий. Чтобы достичь хороших результатов на платформах, таких как «Яндекс Директ», требуется вкладывать бюджет в рекламные кампании.

Виды рекламы в мобильных приложениях

Баннерная.

Размещается в нижней или верхней части экрана и состоит из графических или текстовых блоков. Подобные виды рекламы в мобильных приложениях не мешают клиенту использовать функционал приложения.

К примеру, в «Яндекс Такси» можно увидеть баннеры, рекламирующие различные акции и предложения, такие как скидки на поездки или бонусы для новых пользователей.

Интерстициальная.

Появляется на полном экране, прерывая текущий процесс. Эта реклама часто появляется на паузах или между экранами, например, при переходе между уровнями в играх или перед запуском нового действия.

Видеореклама.

За просмотр таких роликов часто предоставляются вознаграждения, такие как бонусы или внутриигровые предметы. В мобильном приложении «Авито» видео может показываться пользователям перед просмотром товаров или услуг, а также в качестве предложений от партнеров.

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Реклама в мобильном приложении с вознаграждением.

Пользователи получают бонусы или внутриигровые предметы за просмотр роликов, что мотивирует их к активному взаимодействию.

Нативная реклама в мобильном приложении.

Она интегрируется в контент и выглядит как его естественная часть, не нарушая пользовательский опыт. Это нужно, чтобы пользователи воспринимали такие ролики естественно.

Например, реклама в мобильном приложении Ozon отображается как рекомендации товаров в контексте обычного пользовательского контента. Это делает рекламу органичной.

План размещения рекламы в мобильных приложениях

Прежде чем планировать кампанию и вкладывать бюджет:

Определите цели кампании

Рассмотрите, хотите ли увеличить количество установок приложения, повысить вовлеченность пользователей или заработать на показах. Четкое понимание целей определяет последующие шаги в разработке кампании.

Вместе с этим, оцените подходящие платформы и сети для размещения рекламы, учитывая аудиторию и бюджет. После чего посмотрите, какие форматы используют конкуренты для привлечения аудитории.

Если ваша цель — увеличить число скачиваний приложения, можно разместить рекламу с предложением скачать с бонусами за установку, как это делает «Сбер». Рекламные материалы могут предлагать бонусы за первую транзакцию после установки.

Выберите формат рекламы для приложения

Здесь важно понимать потребности целевой аудитории и особенности продукта.

Например, для мобильных игр оптимально выбрать видеоролики с вознаграждением, а для приложений с функцией доставки еды или товаров подойдут баннеры или нативный формат.

Оцените частоту показа

Это нужно, чтобы она раздражала пользователей. Частота показа должна быть достаточной для достижения целей кампании, но не настолько высокой, чтобы пользователи начали избегать рекламы в мобильных приложениях или удалять их.

Во «ВКонтакте» можно настроить ограничение на количество показов рекламных видео, чтобы не перегрузить пользователей, например, разрешив показывать видео не более 3 раз в день, чтобы не снизить активность пользователей в ленте новостей.

Как оценить эффективность рекламы

Рассчитайте возврат инвестиций (ROI), чтобы понять, насколько прибыльной была рекламная кампания.

Это поможет определить, оправдали ли затраты на рекламу полученный трафик.

ROI рассчитывается как разница между доходами от рекламы и затратами на ее размещение, деленная на затраты.

Если потратили 100 тыс. рублей на кампанию, а получили 300 тыс. рублей от новых пользователей или покупок, ROI составит 200%.

Измерьте, как размещение рекламы в мобильных приложениях влияет на удержание пользователей.

Проанализируйте, насколько реклама в мобильном приложении способствует возвращению пользователей в приложение и их активному использованию после первого взаимодействия.

В Wildberries можно отслеживать трафик, как пользователи продолжают пользоваться сервисом через неделю или месяц. Это покажет, эффективны ли ролики или баннеры и не мешают ли они пользователям.

Оцените количество пользователей, которые совершили целевые действия после просмотра видеороликов.

Например, оформили подписку или купили товар. Конверсии — ключевой показатель эффективности кампании.

В «Яндекс Еде» можно отслеживать трафик, сколько пользователей, которые увидели рекламу о скидке на первую доставку, реально оформили заказ. Это помогает понять, насколько корректно было размещать рекламу в мобильном приложении.

Проводите A/B тестирование разных форматов и стратегий.

Сравнивайте, какой из вариантов дает лучшие результаты: баннеры, видео или нативные объявления. Тестируйте также разные призывы к действию или визуальные элементы.

Можно протестировать два варианта рекламы: один с предложением скидки на товары, другой — с акцией на доставку. Сравнив их эффективность по показателям кликов и покупок, можно выбрать подходящий вариант.

Анализируйте трафик.

Смотрите, как пользователи взаимодействуют с софтом после просмотра объявления. Обратите внимание на такие параметры, как время, проведенное в приложении, количество взаимодействий, просмотры новых товаров или услуги.

Это поможет понять, насколько такие объявления влияют на вовлеченность и стимулируют к действию.

Итог

Мобильная реклама помогает брендам привлекать внимание пользователей, увеличивать трафик и доходность компаний.

Преимущества формата:

Обширный охват аудитории через популярные приложения.

Таргетинг, позволяющий показывать рекламу нужной аудитории.

Удобство восприятия рекламы, интегрированной в интерфейс приложения.

Минусы:

Навязчивая реклама может раздражать пользователей и приводить к удалению приложений.

Высокая конкуренция за внимание пользователей, что снижает эффективность рекламы.

Необходимость значительных инвестиций в оптимизацию рекламных кампаний.

Как настроить рекламу:

Определить цели кампании (увеличение установок, повышение вовлеченности).

Выбрать формат рекламы (баннеры, видеореклама, нативная реклама).

Настроить таргетинг для показа рекламы нужной аудитории.

Оценить частоту показов, чтобы избежать раздражения пользователей.

Как оценить эффективность:

Измерить ROI, отслеживать удержание пользователей, анализировать конверсии.

Использовать A/B тестирование для проверки разных форматов рекламы.

Изучать поведение пользователей и вовлеченность после взаимодействия с рекламой.

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