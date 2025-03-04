Что такое листинг криптовалюты на бирже?

Листинг криптовалюты — это как дебют на большой сцене. Создателям новой монеты нужно, чтобы ее заметили, начали покупать и продавать. Биржа — это место, где такие проекты выходят в свет. В статье узнаете про листинг криптовалют, что это простыми словами, как и кем он проводится, и что важно учитывать молодым стартапам из криптоиндустрии перед выводом своего токена на рынок.

Введение

Криптовалютный рынок развивается стремительно, и новые цифровые активы появляются с завидной регулярностью. Однако мало создать криптовалюту, чтобы она получила реальную ценность, необходимо разместить ее на торговой площадке. Разберемся, что такое листинг криптовалюты, простыми словами, какие этапы он включает и какие сложности могут возникнуть.

Какие бывают листинги и способы их проведения?

Листинг — это когда криптовалюту добавляют на биржу. Это площадка, где люди торгуют биткоинами, эфирами, лайткоинами. После того, как монета попадает в общий доступ, ее видят миллионы, она обретает цену, а ее создатели — шанс на успех.

Что значит листинг криптовалюты и какой он может быть:

Прямой. Владельцы площадки сами решают, что монета им нужна. Создатели токенов не платят за входной билет. Таким образом биткоин попал на первые площадки, а Solana в 2020 году — на Binance. Платный. Команда токена платит за место. Маленькие биржи берут $5-10 тыс., большие — до $500 тыс. В 2018 году компания QuarkChain заплатила несколько тыс. долларов за место на Binance. Через голосование. Торговая площадка устраивает голосование: пользователи решают, какой токен добавить. На KuCoin так пробился Toncoin в 2022 году. Децентрализованный. На биржах вроде Uniswap или PancakeSwap токен пускают без спроса. Создатель загружает код, дает монеты — и торги начинаются. Но в этом секторе присутствуют мошенники, будьте осторожны. Предварительный (IEO). Сначала собирают деньги через предпродажу токенов — это называется IEO (Initial Exchange Offering от англ. «Первоначальное предложение обмена»). Так Matic (Polygon) в 2019 году стартовал на Binance.

Рассмотрели, что такое листинг криптовалюты на бирже, теперь рассмотрим подробнее, как устроена эта процедура.

Процесс листинга криптовалют

Листинг повышает ликвидность цифровой монеты и увеличивает доверие к проекту. Однако не каждая монета или токен попадают на крупные площадки — для этого нужно соответствовать определенным требованиям.

Перед тем как подать заявку, проект должен провести подготовку:

Разработать белую книгу (White Paper), где будут подробно описаны технологии, преимущества и сферы применения.

Обеспечить юридическую прозрачность, чтобы избежать обвинений в мошенничестве.

Создать сообщество пользователей и инвесторов.

Запустить минимально рабочий продукт (MVP) или хотя бы его тестовую версию.

Биржи делятся на 3 типа:

Крупные централизованные (CEX) — Binance, Coinbase, Kraken. Здесь строгие требования, но и огромная ликвидность. Средние и мелкие — например, KuCoin, Gate.io. Децентрализованные (DEX) — Uniswap, PancakeSwap. Здесь разместить криптовалюту гораздо проще: достаточно развернуть смарт-контракт.

Проект должен подать заявку на торговую площадку и предоставить всю необходимую документацию.

Рассмотрим, что такое листинг криптовалюты на бирже и из каких этапов состоит анализ стартапа и валюты.

Платформа должна проверить:

Легальность и соответствие нормативным требованиям.

Репутацию команды разработчиков.

Технологическую надежность блокчейна и кода смарт-контрактов.

Рыночный спрос и активность сообщества.

Крупные биржи могут дополнительно запросить аудит безопасности и интервью с разработчиками.

Некоторые платформы взимают плату за размещение, особенно если проект подается на коммерческой основе. Например, на топовых площадках стоимость размещения может достигать несколько сотен $ тыс. Но если криптовалюта перспективна, ее могут добавить бесплатно.

После команда рынка тестирует смарт-контракты и механизмы торговли, интегрирует криптовалюту в свою инфраструктуру и создает торговые пары (например, BTC/USDT, ETH/USDT).

Перед запуском биржа проводит рекламную кампанию, привлекает внимание трейдеров. Часто организуют конкурсы, Airdrop и бонусы для первых инвесторов.

После проверок и маркетинговых компаний площадка официально запускает торги. В первые дни может наблюдаться высокая волатильность, поскольку ранние инвесторы фиксируют прибыль.

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Какие сложности могут возникнуть?

Некоторые страны могут ограничить листинг.

Размещение на топовой площадке может оказаться финансово неподъемным мероприятием.

Если актив не привлекает трейдеров, его могут удалить с биржи.

Ошибки в коде или уязвимости смарт-контракта могут привести к отказу.

Проекты, которые уделяют внимание простоте, безопасности и маркетингу, имеют больше шансов попасть на топовые биржи и завоевать доверие инвесторов.

Как избежать делистинга криптовалюты?

Это исключение токена из торгового списка. Это может привести к тому, что цена обвалится и потеряется ликвидность. Чтобы этого не случилось, проект должен соблюдать несколько правил:

Поддерживать активный торговый объем. Биржи заинтересованы в ликвидных активах. Если токеном почти не торгуют, его могут удалить. Чтобы избежать этого, стимулируйте трейдинг (например, через торговые конкурсы и программы лояльности), привлекайте маркет-мейкеров (они создают искусственную ликвидность, удерживают стоимость в пределах спроса и предложения) и продвигайте токен в криптосообществе — создавайте естественный интерес. Соблюдать регуляторные требования. Если проект попадает под санкции или нарушает законы (например, о ценных бумагах), биржи могут вынужденно его удалить. Чтобы избежать этого, своевременно проходите аудит и юридические проверки, избегать ассоциаций с мошенническими схемами (скам, манипуляции рынком, отмывание денег), поддерживайте прозрачность: открыто публикуйте отчеты и информацию о команде. Обеспечить технологическую устойчивость. Торговые площадки не любят токены с техническими проблемами. Если проект нестабилен, его могут исключить. Регулярно обновляйте код и исправляйте уязвимости, обеспечьте бесперебойную работу кошельков и контрактов, избегайте хакерских атак (если взломали — быстро реагируйте и компенсируйте потери). Развивать комьюнити и экосистему. Биржи следят за популярностью проектов. Если сообщество умирает, токен тоже становится «мертвым». Ведите соцсети, проводите AMA-сессии (вопрос-ответ), участвуйте в партнерских интеграциях и поддерживайте реальную полезность токена (например, внедрите его в DeFi, NFT, игровые проекты). Соблюдать условия площадки. Каждая площадка устанавливает свои требования. Причиной делистинга может быть манипуляция стоимостью (искусственные пампы и дампы), неуплата биржевых сборов или злоупотребление стейкингом или другими схемами.

Чтобы избежать такого исхода событий, нужно поддерживать ликвидность, следовать законам, развивать проект и соблюдать правила биржи.

Как листинг влияет на цену криптовалюты?

Биржа может существенно повлиять на стоимость актива, и этот процесс проходит в несколько этапов. Это подтверждение торговой площадкой того, что токен соответствует требованиям площадки и готов к публичным торгам.

Рассмотрим, как именно листинг отражается на стоимости токена:

Когда появляется информация о размещении на крупном сервисе, стоимость криптовалюты начинает расти. Это связано с ажиотажем среди инвесторов, которые ожидают, что ликвидность увеличится и вырастет спрос после размещения. Часто проекты сами подогревают интерес к будущему листингу через социальные сети и пресс-релизы.

Когда торги начинаются, можно наблюдать всплеск стоимости. Это связано с тем, что открывается доступ к новой аудитории трейдеров, высокая ликвидность облегчает покупку и продажу актива, а внимание СМИ и аналитиков привлекает новых инвесторов. На этом этапе стоимость может вырасти на десятки, а иногда и сотни процентов.

После резкого роста ранние инвесторы (особенно те, кто купил токены до старта) начинают фиксировать прибыль, что приводит к снижению стоимости. Это явление, которое известно как «sell the news» — продажа на новостях. В этот момент неопытные инвесторы могут попасть в ловушку: купить актив на пике перед его последующей коррекцией.

После периода высокой волатильности цена стабилизируется. Дальнейшая динамика зависит от реальной полезности криптовалюты, дальнейшего развития проекта, интереса со стороны крупных инвесторов и общей ситуации на рынке. Если актив используется, остается в центре внимания и получает поддержку, размещение на крупной площадке закрепит его успех.

Листинг — это, в криптовалюте, простыми словами, появление монеты на бирже, что делает ее доступной для торговли. Инвесторам стоит быть осторожными и анализировать не только факт присутствия на площадке, но и долгосрочные перспективы проекта.

Примеры успешных листингов

Некоторые криптовалюты после того, как вышли на биржу показали впечатляющий рост, закрепились на рынке и стали популярными среди инвесторов.

Один из ярких примеров — Binance Coin (BNB), который был добавлен на Binance:

Дата размещения: Июль 2017 года.

Начальная цена: ~ $0,10.

Максимальная цена: >$600 (в 2021 году).

Рост: x6 тыс.

BNB — токен крупной криптобиржи Binance. Сначала он использовался для оплаты комиссий со скидкой, но со временем экосистема Binance расширилась, и спрос на токен многократно вырос. Сейчас BNB участвует в стейкинге, платежах и DeFi-проектах.

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Другой пример — Solana (SOL), которая появилась на Binance и FTX:

Дата: Апрель 2020 года.

Начальная цена: ~$0,80.

Максимальная цена: >$250 (в 2021 году).

Рост: x300.

Solana предложила одну из самых быстрых блокчейн-платформ с низкими комиссиями, что привлекло разработчиков DeFi и NFT-проектов. После размещения на крупных площадках интерес инвесторов взлетел, а стоимость токена резко выросла.

ApeCoin (APE) — листинг на Binance, Coinbase, FTX:

Дата: Март 2022 года

Начальная цена: ~$1

Пиковая цена: ~$26 (в 2022 году)

Рост: x26

ApeCoin связан с популярной NFT-коллекцией Bored Ape Yacht Club (BAYC). После листинга на крупнейших биржах он быстро набрал популярность, несмотря на высокую волатильность.

Успешный старт может привести к резкому росту стоимости криптовалюты, но учитывайте долгосрочные перспективы. Инвесторы, которые купили BNB, SOL или MATIC на ранних этапах, получили огромную прибыль, но не все проекты показывают такой же успех.

Итог

Что значит листинг криптовалюты на бирже:

подготовка проекта,

выбор биржи,

подача заявки,

проверка на прозрачность и соблюдение требованиям,

тестирование,

маркетинговая поддержка,

запуск торгов.

После этого пользователи могут пользоваться новым цифровым активом.

Что означает листинг в криптовалюте для ценообразования:

До размещения стоимость актива растет на фоне ожиданий.

В момент запуска возможен резкий скачок.

После листинга наблюдается коррекция из-за фиксации прибыли.

Долгосрочный рост зависит от того, полезен ли проект и интересен ли он инвесторам.

Листинг — серьезный шаг для криптовалютного проекта, который повышает ликвидность и доверие к активу. Однако успех зависит от технологии, спроса и стратегии продвижения.

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