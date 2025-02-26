Что такое смарт-трейдинг и почему о нем все говорят?

Смарт-трейдинг отлично подходит тем, кто только начинает свой путь. В этой статье расскажем, что собой представляет данная концепция, что такое стратегия Смарт Мани и как ее использовать на практике — рассмотрим это на примере.

Смарт-трейдинг — относительно новая концепция, которая дает возможность существенно упростить торговлю. Суть этой концепции заключается в том, чтобы, используя персональные подсказки, копировать стратегии более опытных трейдеров.

Введение

Новичков зачастую останавливает сложность трейдинга. Понять с нуля даже основы — весьма и весьма непросто. Что такое фундаментальный и технический анализ, как строить графики, на какие сигналы рынка обращать внимание… Эти и многие другие моменты становятся для многих начинающих трейдеров непреодолимым препятствием. К тому же рынок динамичен, и вовремя уследить за его изменениями тоже непросто.

Смарт-трейдинг — это концепция, позволяющая сразу начать торговать, причем на уровне не ниже опытного профессионала. Больше нет необходимости в самостоятельном отслеживании рынка. Копирование стратегий и сделок ведется в автоматическом режиме.

Некоторым трейдерам знакомы понятия зеркального трейдинга и копитрейдинга. Стратегия Смарт Мани в трейдинге отчасти похожа на них, но заключает в себе гораздо больше возможностей. При этом пользователь получает персональные рекомендации, сформированные при участии ИИ путем анализа его знаний, умений, навыков и опыта. Таким образом достигается высокая эффективность при сравнительно малых рисках. Хотя стоит помнить, что сама по себе торговля на рынке всегда связана с риском — независимо от того, какой именно инструмент трейдер использует.

Концепция Smart Money

Смарт-трейдинг — что это и в чем заключается его смысл? Стратегия Smart Money представляет собой методику, основанную на анализе действий крупных игроков. Использовать ее можно практически на любом рынке. Суть стратегии заключается в следующем. Любой рынок может быть разделен на две группы: крупные игроки и все остальные. Крупные игроки — те, кто меняют рынок так, как им нужно. Прочие же следуют за ними по инерции. Задача Смарт Мани — проанализировать поведение крупных игроков и дать возможность остальным участникам рынка действовать по аналогии.

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Сделки крупных игроков отличаются неспешностью — из-за больших объемов. Остальные же, более мелкие игроки, выигрывают в скорости. Такие игроки могут торговать быстро, создавая тем самым ликвидность для "крупняка". Таким образом, задача крупных игроков — создать такую ситуацию, чтобы все остальные продавали или покупали, в зависимости от поставленной цели.

Примеры смарт-трейдинга на базе инструментов OKX

OKX — одна из самых крупных и известных криптобирж, активно занимающаяся развитием концепции смарт-трейдинга. Биржа предлагает пользователям три основных инструмента:

Копитрейдинг — его суть заключается в том, что участники выбирают кого-либо из опытных рыночных игроков и настраивают автоматическое копирование его сделок для себя. Этот инструмент оптимален для тех, кто не желает утруждать себя сложным обучением и анализом. Копитрейдинг прост, но несет довольно высокие риски.

— его суть заключается в том, что участники выбирают кого-либо из опытных рыночных игроков и настраивают автоматическое копирование его сделок для себя. Этот инструмент оптимален для тех, кто не желает утруждать себя сложным обучением и анализом. Копитрейдинг прост, но несет довольно высокие риски. Бот-трейдинг — эта концепция позволяет подписчику автоматически торговать, настроив базовые правила (таким правилом может быть, например, покупка при том или ином сигнале или при достижении заданной цены). Бот-трейдинг подходит тем, кто желает пользоваться возможностями рынка 24\7, не отвлекаясь. Это достаточно гибкая стратегия, но она требует регулярных проверок и донастроек.

— эта концепция позволяет подписчику автоматически торговать, настроив базовые правила (таким правилом может быть, например, покупка при том или ином сигнале или при достижении заданной цены). Бот-трейдинг подходит тем, кто желает пользоваться возможностями рынка 24\7, не отвлекаясь. Это достаточно гибкая стратегия, но она требует регулярных проверок и донастроек. Торговля по сигналам — ее смысл заключается в автоматизации сделок на базе сигналов и технических индикаторов. Пользователь задает те или иные параметры, согласно которым алгоритм осуществляет продажу или покупку. Этот вариант больше подходит опытным игрокам, желающим сэкономить время. Сигнальная торговля индивидуально настраивается и при этом дает возможность сочетать разные индикаторы. Тем не менее она довольно рискованная, поскольку не всегда сигналы успевают вовремя подстроиться под перемены рынка.

Как работает стратегия Smart Money в трейдинге?

Концепция Смарт Мани подразумевает, что игрок выбирает подходящий ему инструмент. Так как стратегия больше ориентирована на работу с крупными объемами, то оптимальными для нее являются соответствующие активы.

Тем не менее это не жестко заданное правило. Можно работать и с непопулярными активами, хотя все же корреляция между торговыми объемами и успехом прослеживается достаточно четко.

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После выбора инструмента трейдер определяет структуру. Она дает понять вектор рыночного движения и то, куда рынок может быть сдвинут, если использовать достаточно большие объемы.

Далее игрок смотрит, где находятся возможные зоны ликвидности. Зона ликвидности — это та отметка, которая требуется крупным игрокам для реализации ордеров.

Паттерны Smart Money

Разберемся теперь с тем, какие паттерны имеются в концепции Smart Money.

Структура — движение рынка вверх или вниз либо флэт (боковой рынок). При движении вверх идет повышение минимумов и максимумов, при движении вниз — понижение. При флэте они остаются неизменными.

— движение рынка вверх или вниз либо флэт (боковой рынок). При движении вверх идет повышение минимумов и максимумов, при движении вниз — понижение. При флэте они остаются неизменными. Свинг — момент разворота цены. Существует так называемая модель Swing High, состоящая из трех свечей. Средняя свеча при этом имеет наибольшую цену. Также имеется модель Swing Low, описывающая тот момент, когда центральная свеча находится на минимуме.

— момент разворота цены. Существует так называемая модель Swing High, состоящая из трех свечей. Средняя свеча при этом имеет наибольшую цену. Также имеется модель Swing Low, описывающая тот момент, когда центральная свеча находится на минимуме. Смена характера движения — Change of Character, CHOCH. Это момент смены текущего тренда.

— Change of Character, CHOCH. Это момент смены текущего тренда. Ликвидность — те заявки небольших игроков, которые требуются для выкупа ордера крупного трейдера. Как правило, наиболее значимым источником ликвидности являются стоп-лоссы небольших игроков. Принято также выделять так называемые пулы — зоны, в которых ликвидность мелких игроков максимальна. Существует также понятие захвата ликвидности или ложного пробоя — при таком явлении крупные трейдеры стремятся вытолкнуть цену в пул с целью собрать ликвидность. Графики отображают подобное явление как пробой ценой уже сформированного уровня и быстрое возвращение обратно.

— те заявки небольших игроков, которые требуются для выкупа ордера крупного трейдера. Как правило, наиболее значимым источником ликвидности являются стоп-лоссы небольших игроков. Принято также выделять так называемые пулы — зоны, в которых ликвидность мелких игроков максимальна. Существует также понятие захвата ликвидности или ложного пробоя — при таком явлении крупные трейдеры стремятся вытолкнуть цену в пул с целью собрать ликвидность. Графики отображают подобное явление как пробой ценой уже сформированного уровня и быстрое возвращение обратно. Имбаланс — еще одна структура из трех свечей, одной длинной в центре и двух коротких по бокам. При имбалансе длинная свеча как бы разрывает короткие. Именно этот разрыв является ключевым критерием имбаланса. Это достаточно частое явление на рынке. Существует также понятие перекрытия имбаланса — полное или частичное, то есть насколько торги перекрывают диапазон длины тела имбаланса.

— еще одна структура из трех свечей, одной длинной в центре и двух коротких по бокам. При имбалансе длинная свеча как бы разрывает короткие. Именно этот разрыв является ключевым критерием имбаланса. Это достаточно частое явление на рынке. Существует также понятие перекрытия имбаланса — полное или частичное, то есть насколько торги перекрывают диапазон длины тела имбаланса. Ордер-блок — последняя свеча перед сменой тренда. При ордер-блоке цена уходит, но постепенно возвращается к нему. Смысл этого явления заключается в следующем. Крупные игроки выставляют ордеры. Мелкие их раскупают, и цена поднимается. Ритейл-игроки думают, что тенденция продолжится, но крупные игроки открывают параллельные заявки, что уводит рынок вниз, и получают прибыль. Остальные пытаются поднять цену, чтобы компенсировать убытки. Активные покупки в конце концов повышают цену и возвращают ее к прежнему уровню.

Пример сделки по стратегии Smart Money

Рассмотрим теперь, как Smart Money в трейдинге может помочь игроку. Сама стратегия может осуществляться как на отдельных сделках, так и на их сериях. Ниже разберем пример одной позиции.

Используемый инструмент — фьючерс ETHUSDT. Медвежья структура, нисходящий тренд с прерыванием его единичными всплесками.

На определенном уровне цены тренд делает разворот, после чего создается ордер-блок. Меняется характер структуры. Поскольку возникший имбаланс затрагивает сразу несколько ценовых уровней, можно сделать вывод, что в ситуации активно действуют крупные игроки.

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Точкой входа в рынок в данном случае является уровень ордер-блока. И здесь можно открыть лонг-позицию. Для грамотного управления рисками SL необходимо выставлять на уровне цены предыдущего разворота, проанализировав график.

Далее имбаланс подтверждает рывок, и можно выйти из текущей позиции с прибылью.

Итог

Smart Money concept — относительно новая трейдинговая концепция, которая, впрочем, активно набирает популярность в последнее время, особенно среди начинающих игроков рынка. Эта стратегия хороша тем, что дает участникам возможность избежать длительного и сложного обучения и быстро начать торговать, получая прибыль.

Слабых мест у этой стратегии очень и очень немного. Более того — она дает четкие и понятные ответы на многие вопросы розничных игроков. Например, на вопрос о том, почему цена не достигает установленной ими точки входа.

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Смарт-трейдинг значительно упрощает работу на рынке криптовалют. Комбинация проверенных идей и инструментов дает возможность ускорять трейдинг и снижать риски, а также оптимизировать уже выстроенные стратегии и создавать новые. Это комплекс инструментов, которые обеспечивают всем игрокам — и новичкам, и профи — выбор удобных вариантов работы с рынком.

Индикатор Смарт Мани дает возможность игроку торговать на уровне опытных крупных трейдеров. Следовательно, позволяет повысить эффективность сделок. Тем не менее многое по-прежнему зависит от самого трейдера. Разумеется, с полного нуля эта стратегия вряд ли принесет существенную и стабильную прибыль. Однако если новичок готов обучаться, то со временем смарт-трейдинг позволит ему выйти на солидный уровень.

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