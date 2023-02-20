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В Санкт-Петербурге пройдет Web3-хакатон с призовым фондом $300 тыс.

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Платформа TON Play совместно с Hack-a-TON и DoraHacks запускает конкурс для Web3-разработчиков. Участникам нужно будет создать dApps для экосистемы TON.

В Санкт-Петербурге пройдет Web3-хакатон с призовым фондом $300 тыс.

В рамках хакатона команды Web3-разработчиков и независимые участники поборются за призовой фонд в $300 тыс., который будет поделен между восемью победителями. Основной задачей SPb Hack-aTONx станет разработка игрового кейса, который стимулировал бы P2P-транзакции на блокчейне TON.

Прием заявок на участие осуществляется до 23:59 20 февраля (время московское).

Афиша хакатона SPb Hack-aTONx

Афиша хакатона SPb Hack-aTONx

Первый этап хакатона, его офлайн-часть, пройдет уже 24 февраля в Санкт-Петербурге. Следующим пунктом программы станут сдача проектов 17 марта и подведение итогов, которое запланировано за 31 марта.

По словам, организаторов, мероприятия также является площадкой для обмена знаниями, контактами и знакомства с платформой для Web3-игр TON Play.

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Фото на обложке: Mohammad Rahmani / Unsplash

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