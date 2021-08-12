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Технологический рывок: раскрыты планы России по выпуску электрокаров

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Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

В России к 2024 году планируется произвести 25 тыс. электроавтомобилей и открыть 9 тыс. зарядных станций, из которых 2,5 тыс. будут «быстрыми» с мощностью 150 кВт.

Технологический рывок: раскрыты планы России по выпуску электрокаров

Как пишут «Известия», в рамках правительственных инициатив социально-экономического развития, объединенных под названием «Технологический рывок», планируется производство электромобилей, строительство зарядных станций, создание заправочной инфраструктуры на водороде, испытательной базы для проведения сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом, а также выпуск российских водородных топливных элементов. 

Уточняется, что к 2030 году доля электрокаров в России должна составить не менее 10%, а количество зарядных станций может вырасти до 72 тыс. Что касается водородных заправок, то их должно быть не менее 1 тыс.

Также в «Технологический рывок» вошла инициатива «Беспилотные логистические коридоры». Она  предусматривает создание и вывод на рынок грузовых автомобилей на автоматическом управлении. К 2025 году беспилотные фуры должны составить 20% всего потока на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Это позволит снизить число ДТП на 8% и сократить себестоимость грузовых перевозок по этому маршруту на 15%.

Напомним, что в России утвержден комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу беспилотников, согласно которому уже до конца 2021 года на российские дороги будут допущены первые беспилотные автомобили без инженера-испытателя в салоне.

Также вице-премьер Андрей Белоусов сообщал, что в первом квартале 2024 года на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать грузовые беспилотники. Правда, пока с водителем, но вмешиваться в управление ему будет разрешено только при угрозе возникновения аварийной ситуации.

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Фото: Gideon Ikigai/Shutterstock

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