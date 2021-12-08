В России за девять месяцев продали 1,8 млн 5G-смартфонов на 150 млрд рублей

В России в январе-сентябре 2021 года продали 1,8 млн смартфонов с поддержкой 5G на общую сумму в 150 млрд рублей.

За девять месяцев продажи выросли в 13 раз в штуках и в 19 раз в денежном выражении. Средняя стоимость аппарата увеличилась с 57,5 тыс. рублей до 83,3 тыс. рублей. Об этом RB.RU сообщили в «М.Видео-Эльдорадо».

На рост цен повлиял выпуск на рынок iPhone 12 с поддержкой 5G. Девайсы из этой линейки в 2021 году заняли все пять мест в топе продаж, пояснили в компании.

Активному проникновению 5G-смартфонов способствовал повышенный интерес к флагманским девайсам стоимостью выше 50 тысяч рублей. Рост продаж в этом сегменте достиг 70% в штуках к уровню 2020 года.

«Поддержка технологии не является ключевым критерием при выборе устройства, но с учетом долгосрочного характера спроса и срока пользования 2-3 года, владельцы устройств в перспективе смогут воспользоваться всеми преимуществами сетей пятого поколения связи», — заявили в «М.Видео-Эльдорадо».

В «Связном» за 11 месяцев продажи смартфонов с 5G выросли в восемь раз в количественном выражении и в девять в выручке, средняя стоимость аппаратов стала выше на 13% и достигла 81,1 тыс. рублей. 40% продаж пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону, Иркутск и Тюмень, сообщил «Коммерсантъ».

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Фото на обложке: Unsplash