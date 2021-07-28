Ученые из Оксфорда создали вакцину от чумы

Оксфордские ученые и компания AstraZeneca – создатель одной из вакцин от COVID-19, разработали прививку от чумы и начали первую фазу ее испытаний на людях. Универсального лекарства от чумы до сих пор не создали, ежегодно ей заболевают около 2,5 тысяч человек.

О новой разработке ученых сообщили в издании Gizmodo. Лекарство от чумы основано на базе аденовируса, который применяется в вакцине против COVID-19.

Прививку разработали ученые из Оксфордского университета и создатель одной из вакцин от коронавируса, одобренной Всемирной организацией здравоохранения – компания AstraZeneca.

Сообщается, что разработчики начали первую фазу испытаний вакцины от чумы на людях. На 40 взрослых добровольцах проверят, насколько прививка безопасна. Испытания продлятся в течение года.

В апреле о создании субъединичной вакцины против чумы в России рассказывал «ТАСС».

По данным из открытых источников, в мире ежегодно регистрируется около 2,5 тысяч новых случаев заболевания чумой. Последняя известная вспышка чумы произошла на границе с Россией – в Монголии. Погибли двое человек.

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