Бизнесмена Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бизнесмена и государственного деятеля Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет РБК со ссылкой на сообщение офиса предпринимателя.

Из сообщения следует, что Варданяна выдвинула группа организаций и лиц, в числе которых присутствуют другие лауреаты премии. Премию предлагается присудить за «развитие мирных инициатив» и помощь людям во время конфликта Армении и Азербайджана.

Авторы выдвижения указывают на вклад бизнесмена в урегулирование сложной ситуации. По их заявлению, Варданян «не допустил гуманитарной катастрофы» в Нагорном Карабахе.

В перечне достижений предпринимателя группа указывает учреждением им премии «Аврора» в области гуманизма.

По данным на 2021 года, состояние Рубена Варданяна оценивалось в $1 млрд.

В сентябре 2022 года, спустя несколько месяцев после начала Россией специальной военной операции на территории Украины Рубен Варданян отказался от российского паспорта.

После этого он уехал в Нагорный Карабах, где стал главой непризнанной республики. В начале 2023 года Варданян ушел с занимаемой должности, но остался в Степанакерте.

В сентябре того же года Азербайджан провел военную операцию и установил полный контроль над республикой. После этого представители азербайджанской стороны задержали Варданяна при попытке выехать из Нагорного Карабаха.

Ему предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса Азербайджана. В январе ему продлили арест на четыре месяца.

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