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Бизнесмена Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Бизнесмена и государственного деятеля Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет РБК со ссылкой на сообщение офиса предпринимателя.

Бизнесмена Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира

Из сообщения следует, что Варданяна выдвинула группа организаций и лиц, в числе которых присутствуют другие лауреаты премии. Премию предлагается присудить за «развитие мирных инициатив» и помощь людям во время конфликта Армении и Азербайджана.

Авторы выдвижения указывают на вклад бизнесмена в урегулирование сложной ситуации. По их заявлению, Варданян «не допустил гуманитарной катастрофы» в Нагорном Карабахе.

В перечне достижений предпринимателя группа указывает учреждением им премии «Аврора» в области гуманизма. 

По данным на 2021 года, состояние Рубена Варданяна оценивалось в $1 млрд.

В сентябре 2022 года, спустя несколько месяцев после начала Россией специальной военной операции на территории Украины Рубен Варданян отказался от российского паспорта.

После этого он уехал в Нагорный Карабах, где стал главой непризнанной республики. В начале 2023 года Варданян ушел с занимаемой должности, но остался в Степанакерте.

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В сентябре того же года Азербайджан провел военную операцию и установил полный контроль над республикой. После этого представители азербайджанской стороны задержали Варданяна при попытке выехать из Нагорного Карабаха.

Ему предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса Азербайджана. В январе ему продлили арест на четыре месяца.

Фото на обложке: Фото на обложке: Скриншот из видео на YouTube

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