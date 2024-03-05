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Объем венчурных инвестиций в России за 2023 год составил всего $118 млн

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году объем венчурных инвестиций в России достиг исторического минимума за последние семь лет — $118 млн. Это падение более чем в десять раз в сравнении с 2022 годом, следует из данных исследования Агентства инноваций Москвы.

Объем венчурных инвестиций в России за 2023 год составил всего $118 млн

При этом в прошлом году незначительно выросло количество сделок — до 181 с 165. Без учета крупных сделок 2022 года (на $840 млн) сокращение 2023 года составило 3,5 раза.

Объем иностранных инвестиций в России сократился в 15 раз до $55 млн, двумя годами ранее он составлял $814 млн, а в 2021-ом —  $1,636 млрд. Однако на зарубежные вложения пришлась почти половина всех инвестиций на российском рынке. В 2023 году свыше 80% пришлось на инвесторов из Гонконга, Китая, Казахстана и Беларуси.

На pre-seed и seed-инвестиции впервые пришлось более 60% не только по количеству, но и по объему сделок. Инвестиции на ранних стадиях отражают интерес инвесторов к бизнес-моделям, которые еще мало представлены на рынке.

Объем seed-инвестиций в 2023 году вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом за счет наукоемких стартапов. При этом существенно сократились вложения на поздних стадиях: в прошлом году было заключено всего пять сделок на раундах В и С+.

Доля компаний, функционирующая на зарубежных рынках на момент привлечения инвестиций, сократилась в два раза – с 35% в 2021 году до 14% в 2023 году. За ушедший год было создано восемь новых фондов общим объемом более $200 млн, большинство из которых частные и с фокусом на IT. 

Ранее сследовательская фирма PitchBook опубликовала статистику венчурных инвестиций за 2023 год. По данным компании, это был худший год для стартапов Кремниевой долины с 2019 года, а по миру в целом — худший с 2017 года.

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Фото на обложке: Freedomz / Shutterstock

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