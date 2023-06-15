Власти планируют ограничить доступ венчурных фондов к господдержке

Воспользоваться налоговыми послаблениями для венчурного рынка, параметры которых сейчас прорабатывают в правительстве, сможет ограниченное число фондов, пишет газета «Ведомости».

Льготы смогут получить фонды, которые включат в специальный реестр, а их совокупный капитал должен будет быть не выше 50 млрд рублей, следует из законопроекта, разработанного депутатами Госдумы из фракции «Новые люди». 14 июня документ отправили на согласование правительства.

Законопроект предполагает изменения в Налоговом кодексе. «Компании, которые будут финансировать венчурные фонды, нацеленные на развитие IT-сектора, смогут засчитывать расходы на инвестиции с повышающим коэффициентом 1,5, что позволит им экономить на налоге на прибыль», — сообщает издание.

Отмечается, что льгота по налогу на прибыль будет доступна только для тех инвестфондов, которые функционируют в форме договора инвестиционного товарищества (ДИТ). Подобный договор должен действовать не менее пяти лет. Сам ДИТ, чтобы получить право участия в льготной программе, должен быть внесен в реестр, «порядок ведения которого утверждается правительством РФ».

Предполагается, что вести реестр будет Минэкономразвития, а меры будут действовать до 1 января 2026 года. На первом этапе в льготной программе смогут принять участие до 40 фондов.

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