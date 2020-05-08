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ВЭБ договорился купить долю в КБ «Стрелка»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ВЭБе. Информацию о заключении сделки подтвердили в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».

ВЭБ договорился купить долю в КБ «Стрелка»

Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет.

Госкорпорация получит долю около 20%, рассказал собеседник издания, не назвав сумму сделки.

«ВЭБ намерен за счет сделки добиться более эффективной реализации проектов по улучшению городской среды, — сообщил источник РБК. — Госкорпорация будет помогать бюро в расширении в регионах и поддержит ряд инвестиционных проектов. Планируется, что ВЭБ и "Стрелка" будут вести совместную работу и на территории стран СНГ и ШОС».

В ВЭБ.РФ сообщили, что рассматривают сделку в двух аспектах.

«Во-первых, как приобретение высококлассной компетенции по развитию городской экономики, которая является одним из приоритетных направлений для ВЭБ.РФ как института развития. Во-вторых, как долгосрочную инвестицию», — сообщил представитель ВЭБ.РФ.

В пресс-службе «Стрелки» заявили РБК, что партнерство с ВЭБом «создает возможность для системного улучшения качества жизни в российских городах» и «достичь значимых изменений в масштабе страны».

Учредителем бюро «Стрелка», которое специализируется на разработке и внедрении решений по организации общественных пространств, выступает институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута.

Переговоры о стратегическом партнерстве ВЭБа и «Стрелки» начались еще до преобразования банка в госкорпорацию, в июле 2018 года.

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