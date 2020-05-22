Государственный инвестбанк ВЭБ.РФ разработал дорожную карту по поддержке малого и среднего бизнеса на 2020 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВЭБ.РФ.

В реализации дорожной карты участвуют Корпорация МСП, «ДОМ.РФ», фонд «Моногорода.рф», Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, VEB Ventures, а также «Опора России» и Торгово-промышленная палата. В пресс-службе заявили, что карта учитывает влияние пандемии коронавируса на деловую активность в России.

Одна из заявленных мер поддержки — помощь малому и среднему бизнесу с продвижением продукции. Еще дорожная карта предусматривает льготные кредиты для предпринимателей, ИП и самозанятых. Среди других мер — запуск акселерационных и образовательных программ.

Что правительство предложило бизнесу: