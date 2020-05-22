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ВЭБ.РФ разработал дорожную карту по поддержке малого и среднего бизнеса
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Ксения Самбулова
Государственный инвестбанк ВЭБ.РФ разработал дорожную карту по поддержке малого и среднего бизнеса на 2020 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВЭБ.РФ.
ВЭБ.РФ разработал дорожную карту по поддержке малого и среднего бизнесаКсения Самбулова
В реализации дорожной карты участвуют Корпорация МСП, «ДОМ.РФ», фонд «Моногорода.рф», Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, VEB Ventures, а также «Опора России» и Торгово-промышленная палата. В пресс-службе заявили, что карта учитывает влияние пандемии коронавируса на деловую активность в России.
Одна из заявленных мер поддержки — помощь малому и среднему бизнесу с продвижением продукции. Еще дорожная карта предусматривает льготные кредиты для предпринимателей, ИП и самозанятых. Среди других мер — запуск акселерационных и образовательных программ.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.
Что правительство предложило бизнесу:
- запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости в пострадавших областях с льготной ставкой 2%;
- полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей;
- вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный за 2019 год;
- выдать самозанятым капитал в размере одного МРОТ;
- назначить специальные федеральные доплаты для сотрудников социальных учреждений с 15 апреля по 15 июля.
Фото: Rawpixel.com / Shutterstock
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