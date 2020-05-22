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ВЭБ.РФ разработал дорожную карту по поддержке малого и среднего бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Государственный инвестбанк ВЭБ.РФ разработал дорожную карту по поддержке малого и среднего бизнеса на 2020 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВЭБ.РФ. 

ВЭБ.РФ разработал дорожную карту по поддержке малого и среднего бизнеса

В реализации дорожной карты участвуют Корпорация МСП, «ДОМ.РФ», фонд «Моногорода.рф», Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, VEB Ventures, а также «Опора России» и Торгово-промышленная палата. В пресс-службе заявили, что карта учитывает влияние пандемии коронавируса на деловую активность в России. 

Одна из заявленных мер поддержки — помощь малому и среднему бизнесу с продвижением продукции. Еще дорожная карта предусматривает льготные кредиты для предпринимателей, ИП и самозанятых. Среди других мер — запуск акселерационных и образовательных программ.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. 
Что правительство предложило бизнесу: 
  • запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости в пострадавших областях с льготной ставкой 2%;
  • полностью списать налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей;
  • вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный за 2019 год;
  • выдать самозанятым капитал в размере одного МРОТ;
  • назначить специальные федеральные доплаты для сотрудников социальных учреждений с 15 апреля по 15 июля.

Фото:  Rawpixel.com / Shutterstock

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Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

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