Себестоимость сырья для вегетарианских товаров выросла в 2–10 раз за весну и лето 2022 года

Себестоимость сырья для вегетарианских товаров выросла от двух до 10 раз за март-август 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается в исследовании компании ПЭК. Данные были получены на основе опроса участников рынка: Союза производителей продукции на растительной основе, компании «Волко Молко», «Гринвайз» и «Не мясо», а также логистической компании Dentro.

Больше всего выросла стоимость сырья для изготовления молочной продукции, йогуртов и десертов на растительной основе: в 1,5–8 раз. Вдвое выросли расходы производителей продуктов на основе альтернативного белка.

Усложнилась и логистика: стоимость доставки выросла на 10–120%, также увеличились ее сроки. Например, год назад цена на перевозку 40-футового контейнера (FEU) из портов Владивостока в Москву составляла 153 тыс. рублей, по состоянию на август 2022 года — 235 тыс. рублей.

В новых реалиях альтернативными поставщиками сырья для растительной продукции выступают Турция, Китай, Индия, страны ЕАЭС. Так, в Китае обычно закупается белок, в Индии — вкусоароматические добавки.

Однако качественную альтернативу компаниям удается найти не всегда. С апреля производители испытывают дефицит кокосового молока, масла и стружки, финикового сиропа, пасты и порошка, сиропа агавы, батата и других категорий.

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