Великобритания пустит на ветер $220 млн

Власти Великобритании выделят сотни миллионов долларов разработчикам технологии получения энергии ветра с помощью плавучих прибрежных ветряков. К 2030 году они планируют обеспечивать «зеленым» электричеством всю страну.
Великобритания выделила $220 млн на развитие ветроэнергетики в стране, сообщает Reuters.
Информация о субсидиях появилась в сети незадолго до начала конференции Организации объединенных наций (ООН) по вопросам изменения климата, в которой также участвуют представители Великобритании.
Уточняется, что сейчас прибрежные ветряки вырабатывают 10 гигаватт электроэнерии, но к 2030 году британские власти хотят увеличить это число в четыре раза — до 40 гигаватт, чтобы обеспечить «зеленым» электричеством каждый дом в стране.
Из этих 40 гигаватт около 1 гигаватта как раз должны добывать плавучие ветряки, на разработку которых и были выделены деньги.
«Плавучие прибрежные ветряки — ключ к открытию невероятных ресурсов ветра, очень полезных Великобритании. [Особенно много этих ресурсов] в глубоких водах у берегов Шотландии и Уэльса», — заявил министр энергетики Великобритании Квази Квартенг.
Недавно выяснилось, что общая стоимость стартапов в области климатических технологий в Лондоне только за последний год почти утроилась и достигла $28 млрд — таким образом Великобритания оказалась ведущей европейской страной в этой сфере.
Впрочем, это касается не только климатических стартапов, но и всех остальных.
Сейчас Великобритания лидирует по развитию экосистемы стартапов, и этот рынок очень привлекателен для иностранных инвесторов — не так давно мы объясняли, почему.
Мы также подробно рассказывали, как вывести на британский рынок свой финтех-стартап и как работает британское налогообложение.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: MaxNoz/Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Окна возможностей в Британии: как выйти на зарубежный рынок в период карантина
- 2 Как перевезти стартап из России в Великобританию за 30 дней
- 3 «Все понимали, что мы решим большую проблему, которую власти пока не могут». Как запустить стартап в Великобритании
- 4 Хотите выйти на рынок Великобритании? Вот с чего стоит начать
- 5 Успехи года: 13 побед российских стартаперов на Западе
ВОЗМОЖНОСТИ
31 октября 2021
31 октября 2021
31 октября 2021