Великобритания пустит на ветер $220 млн

Власти Великобритании выделят сотни миллионов долларов разработчикам технологии получения энергии ветра с помощью плавучих прибрежных ветряков. К 2030 году они планируют обеспечивать «зеленым» электричеством всю страну.

Великобритания выделила $220 млн на развитие ветроэнергетики в стране, сообщает Reuters.

Информация о субсидиях появилась в сети незадолго до начала конференции Организации объединенных наций (ООН) по вопросам изменения климата, в которой также участвуют представители Великобритании.

Уточняется, что сейчас прибрежные ветряки вырабатывают 10 гигаватт электроэнерии, но к 2030 году британские власти хотят увеличить это число в четыре раза — до 40 гигаватт, чтобы обеспечить «зеленым» электричеством каждый дом в стране.

Из этих 40 гигаватт около 1 гигаватта как раз должны добывать плавучие ветряки, на разработку которых и были выделены деньги.

«Плавучие прибрежные ветряки — ключ к открытию невероятных ресурсов ветра, очень полезных Великобритании. [Особенно много этих ресурсов] в глубоких водах у берегов Шотландии и Уэльса», — заявил министр энергетики Великобритании Квази Квартенг.

Недавно выяснилось, что общая стоимость стартапов в области климатических технологий в Лондоне только за последний год почти утроилась и достигла $28 млрд — таким образом Великобритания оказалась ведущей европейской страной в этой сфере.

Впрочем, это касается не только климатических стартапов, но и всех остальных.

Сейчас Великобритания лидирует по развитию экосистемы стартапов, и этот рынок очень привлекателен для иностранных инвесторов — не так давно мы объясняли, почему.

Мы также подробно рассказывали, как вывести на британский рынок свой финтех-стартап и как работает британское налогообложение.

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Фото: MaxNoz/Shutterstock