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Агрегаторы выступили с совместным заявлением по поводу нового закона о такси

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Компании-перевозчики «Везет», Gett, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» выступили с совместным заявлением по поводу закона, ранее внесенного в Госдуму. Его авторы хотят ограничить количество машин, позволить самозанятым получать разрешения и ввести другие меры. Материалы заявления прислала в Rusbase компания «Везет».

Агрегаторы выступили с совместным заявлением по поводу нового закона о такси

В целом, агрегаторы согласны со многими пунктами внесенного закона. Отмечается, что он учитывает особенности российского рынка такси, а также некоторые предложения IT-компаний. 

Но некоторые части закона вызвали реакцию. Компании заявляют, что ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, могут спровоцировать уход в «серую» зону, где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности.

«Мы уверены, что отрасль нуждается в качественно новом регулировании, и мы готовы принять участие в совершенствовании законопроекта», — говорится в заявлении.

Напомним, что ранее в этом году в Госдуму внесли закон о государственном регулировании такси. Это доработанная версия проекта предыдущего года. В нем предлагается ввести коллективную ответственность за ДТП, ввести реестр перевозчиков, не допускается использование иностранных прав водителями и т.д.

Фото: Kodda / Shutterstock

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