Компании-перевозчики «Везет», Gett, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» выступили с совместным заявлением по поводу закона, ранее внесенного в Госдуму. Его авторы хотят ограничить количество машин, позволить самозанятым получать разрешения и ввести другие меры. Материалы заявления прислала в Rusbase компания «Везет».

Агрегаторы выступили с совместным заявлением по поводу нового закона о такси