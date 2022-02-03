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YouTube предложили публично называть причины блокировки видео в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила обязать YouTube и другие сервисы публично называть причины блокировки видео в России.

YouTube предложили публично называть причины блокировки видео в России

Предложения направлены в Минцифры и Минкультуры, сообщил «Коммерсантъ».

Блокировка часто происходит по жалобам мошенников, которые незаконно присвоили музыкальные права. Они указывают себя в качестве обладателей прав на треки, используют произведения, зарабатывая на просмотрах, и жалуются на видео, где есть эти композиции и платформа их блокирует.

В ассоциации утверждают, что оспорить решение практически невозможно, так как контакты тех, кому якобы принадлежат права, скрыты. Их и предлагается публиковать.

Ряд участников не поддерживают предложение ассоциации, считая меры излишними. 

Руководитель музыкального отдела Mediacube Дмитрий Безкоровайный считает, что там лишь единичные случаи неправомерного заявления прав на музыку в YouTube.

Замглавы по вопросам бизнеса и внешним связям Warner Music Russia Ольга Ким рассказала, что компания «сталкивалась с мошенниками, которые заявляли, что права на ее репертуар якобы принадлежат им». Однако проблема была не в том, что контакты неизвестны, подчеркнула она.

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Фото на обложке: NiP STUDIO / Shutterstock

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