В России предложили создать систему идентификации пользователей компьютерных игр. Авторы инициативы считают нужным ввести соответствующие требования к разработчикам игр, а для установления личности пользователя, по их словам, можно было бы использовать такие сервисы, как «Сбер ID» и «Яндекс ID».

Об идее ввести в России идентификацию пользователей компьютерных игр рассказал спикер Законодательного собрания Владимирской области, член «Единой России» Владимир Киселев. По его словам, в данный момент обсуждается возможность создания соответствующей системы.

Авторы инициативы считают, что личность пользователя компьютерной игры можно было бы установить через российские системы идентификации, в качестве примера приведены сервисы «Сбер ID» и «Яндекс ID».

В начале декабря стало известно о намерении правительства РФ ввести возрастную маркировку видеоигр. Речь идет об установке системы возрастных ограничений, аналогичной международной PEGI. Изменения к федеральному проекту «Нормативное регулирование цифровой среды» планируется внести до конца года.

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