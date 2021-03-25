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Visa предсказала исчезновение пластиковых карт в России

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Пластиковые карты через 10 лет могут исчезнуть с российского рынка, их полностью заменят виртуальные аналоги, заявил гендиректор Visa в России Михаил Бернер на форуме FinNEXT 2021. Его мнение приводит ТАСС.

Visa предсказала исчезновение пластиковых карт в России

«Пластик точно останется где-то в воспоминаниях людей. Пластик уже сейчас играет гораздо меньшую роль, чем он играл раньше», — сказал Бернер. По его данным, до 30% новых клиентов крупных российских банков уже сейчас не получают пластиковый вариант карты.

На фоне пандемии в России показал рост сегмент электронной коммерции, причем по своим показателям он обгоняет среднемировые уровни, а в начале пандемии прирост был лавинообразный, 20% год к году, уточнил Бернер. Существенно увеличился и объем бесконтактных платежей. 

«Рост на 70% с лишним бесконтактной оплаты за последний год. Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона. То есть мы перешли уже на следующий уровень, когда не просто люди прикладывают карту, а используют телефон для токенизированных транзакций», — добавил гендиректор Visa в России.

Ранее платежная система Visa анонсировала выпуск собственного программного обеспечения (API) для купли-продажи криптовалют.

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Фото: Olleg / Shutterstock

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