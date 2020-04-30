VisionLabs разработала комплекс для бесконтактного измерения температуры

VisionLabs разработала комплекс эпидемиологического контроля для бесконтактного измерения и мониторинга температуры тела человека. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Сбербанка, который ранее вложился в VisionLabs.

Разработка получила название VisionLabs Termo. Комплекс позволяет автоматически контролировать температуру как входящих, так и уже находящихся в помещении людей.

По собственным данным, VisionLabs Termo способен измерять температуру одновременно 40 людям в кадре. Температурная сводка отображается в интерфейсе в режиме онлайн. Максимальная погрешность измерения — 0,2 C°, заявляют в Сбербанке.

Комплекс можно интегрировать с городской системой видеонаблюдения и с любыми другими локальными системами видеоконтроля.

«В случае обнаружения человека с повышенной температурой интегрированный в систему комплекс позволяет моментально отследить его текущее местоположение, а также установить круг лиц, которые вступали с ним в контакт», — говорится в сообщении.

Также комплекс можно интегрировать с системами контроля и управления доступом на предприятии. Такая система заблокирует вход человека с повышенной температурой на уровне внутренней пропускной системы.

Ранее производитель роботов Promobot представил терминалы, предназначенные для дистанционного измерения температуры у людей.