VisionLabs разработала комплекс для бесконтактного измерения температуры
VisionLabs разработала комплекс эпидемиологического контроля для бесконтактного измерения и мониторинга температуры тела человека. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Сбербанка, который ранее вложился в VisionLabs.
Разработка получила название VisionLabs Termo. Комплекс позволяет автоматически контролировать температуру как входящих, так и уже находящихся в помещении людей.
По собственным данным, VisionLabs Termo способен измерять температуру одновременно 40 людям в кадре. Температурная сводка отображается в интерфейсе в режиме онлайн. Максимальная погрешность измерения — 0,2 C°, заявляют в Сбербанке.
Комплекс можно интегрировать с городской системой видеонаблюдения и с любыми другими локальными системами видеоконтроля.
«В случае обнаружения человека с повышенной температурой интегрированный в систему комплекс позволяет моментально отследить его текущее местоположение, а также установить круг лиц, которые вступали с ним в контакт», — говорится в сообщении.
Также комплекс можно интегрировать с системами контроля и управления доступом на предприятии. Такая система заблокирует вход человека с повышенной температурой на уровне внутренней пропускной системы.
Ранее производитель роботов Promobot представил терминалы, предназначенные для дистанционного измерения температуры у людей.
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