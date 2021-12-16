Новый гендиректор VK купил ценные бумаги компании почти на 50 млн рублей

Новый генеральный директор VK Владимир Кириенко приобрел 50 тыс. глобальных депозитарных расписок (ГДР) на обыкновенные акции компании, допущенные к обращению на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Об этом сообщила компания.

Покупка была совершена 15 декабря 2021 года на Московской бирже, средняя цена за ГДР составила 962,37 рублей. Исходя из цены за одну ГДР, Кириенко приобрел бумаги компании на 48,12 млн рублей. CEO VK потратил на ценные бумаги свои личные средства, уточнили в пресс-службе.

Всего у VK выпущено и находится в обращении 226 121 327 акций.

В настоящее время 57,3% голосующих акций и 4,8% обыкновенных VK контролирует «МФ Технологии», 12,3% голосующих акций и 25,7% обыкновенных принадлежат Prosu, 4,5% — у Alibaba (9,5% обыкновенных), 3,3% — у Tencent (7% обыкновенных), 22,6% принадлежат другим миноритариям.

Владимир Кириенко сменил Бориса Добродеева на посту гендиректора VK 13 декабря.

Активные изменения в структуре акционеров VK происходят с конца ноября. Так, в последний месяц осени сообщалось о смене акционера «МФ Технологии». 36% в компании были проданы Сбербанком «Газпромбанку» за 12,8 млрд рублей.

2 декабря стало известно, что холдинг USM Алишера Усманова выйдет из капитала VK, продав долю 45% в капитале АО «МФ Технологии» группе СОГАЗ (21,2% ее акций принадлежит «Газпрому»).

3 декабря «Газпромбанк» принял решение передать «Газпром-Медиа Холдинг» пакет акций в размере 45% уставного капитала «МФ Технологии» в качестве вклада в имущество.

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