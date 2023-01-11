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VK планирует вложить около 300 млн рублей в российские студии видеоигр

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году VK планирует вложить примерно 300 млн рублей в российские студии видеоигр и запустить в вузах учебные программы для подготовки профильных кадров.

VK планирует вложить около 300 млн рублей в российские студии видеоигр

Студии, которые войдут в периметр VK, будут иметь особые условия на размещение проектов на платформе дистрибуции VK Play и в магазине приложений RuStore, узнал «Коммерсантъ».

Эксперты на рынке говорят, что в сейчас в условиях дефицита бюджетов российской отрасли необходимы стратегические инвесторы. Холдинг сосредоточится на низкобюджетных проектах с коротким циклом разработки, так как высокобюджетные игры только за счет местного рынка окупить будет сложно

Инвестиционный фонд My.Games Venture Capital (MGVC) до предыдущего года активно вкладывал средства в российские и зарубежные игровые студии. За четыре года компания в общей сложности вложила в создание видеоигр уже более 6 млрд рублей.

К середине 2021 года в портфолио MGVC, по собственным данным, было более 40 студий, в том числе за рубежом. Тогда компания, по оценке InvestGame, попала в топ-15 крупнейших стратегических инвесторов в видеоигровой индустрии в мире.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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