«ВКонтакте» открыла представительство в Казахстане
«ВКонтакте» открыла представительство за пределами России — в Казахстане. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.
Компания сообщила, что введет в Казахстане собственную ленту новостей — из нее можно будет узнавать о новых авторах и важных событиях страны.
Представительство в Казахстане возглавил Олжас Салмурза, который ранее руководил smm-редакцией новостного портала Tengrinews.kz.
«Казахстан — большой и значимый для VK рынок, поэтому нам важно поближе познакомиться с казахстанской аудиторией, узнать потребности СМИ и лидеров мнений. На первом этапе мы сосредоточимся на взаимодействии с местными медиа и авторами контента — будем создавать совместные проекты, проводить культурные и образовательные мероприятия», — сообщил Салмурза.
Аудитория «ВКонтакте» в Казахстане составляет 7,2 млн человек.
Ранее «ВКонтакте» открыла региональные представительства в Екатеринбурге, Казани и Нижн
Фото: Unsplash
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