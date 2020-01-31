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«ВКонтакте» открыла представительство в Казахстане

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» открыла представительство за пределами России — в Казахстане. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» открыла представительство в Казахстане

Компания сообщила, что введет в Казахстане собственную ленту новостей — из нее можно будет узнавать о новых авторах и важных событиях страны.

Представительство в Казахстане возглавил Олжас Салмурза, который ранее руководил smm-редакцией новостного портала Tengrinews.kz.

«Казахстан — большой и значимый для VK рынок, поэтому нам важно поближе познакомиться с казахстанской аудиторией, узнать потребности СМИ и лидеров мнений. На первом этапе мы сосредоточимся на взаимодействии с местными медиа и авторами контента — будем создавать совместные проекты, проводить культурные и образовательные мероприятия», — сообщил Салмурза.

Аудитория «ВКонтакте» в Казахстане составляет 7,2 млн человек.

Ранее «ВКонтакте» открыла региональные представительства в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде.

Фото: Unsplash

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31 января 2020

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