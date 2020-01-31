«ВКонтакте» открыла представительство в Казахстане

«Казахстан — большой и значимый для VK рынок, поэтому нам важно поближе познакомиться с казахстанской аудиторией, узнать потребности СМИ и лидеров мнений. На первом этапе мы сосредоточимся на взаимодействии с местными медиа и авторами контента — будем создавать совместные проекты, проводить культурные и образовательные мероприятия», — сообщил Салмурза.