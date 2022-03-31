VK опровергла планы продать My.Games

VK опровергла RB.RU планы продать свое игровое подразделение My.Games. В самой компании заявили, что будут и дальше развиваться как часть холдинга. Ранее о продаже сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщали, что сделка может носить формальный характер: холдинг передаст партнеру права на продажи своих игр, а саму разработку оставит в России. Это позволит VK сохранить иностранные рынки и доступ к зарубежным технологиям. Покупателей VK ищет в азиатском и ближневосточном регионах, а руководство уже встречалось с китайской Tencent Games.



В самой My.Games заявили, что продолжат вести свою деятельность по всему миру и будут развиваться и дальше как часть холдинга.

My.Games 22 марта изменила юрлицо — с ООО «Мэйл.ру Технологии» на ООО «Май Геймз». В компании сообщили, что планировали переименование с 2019 года, когда объединили все игровые активы под одним международным брендом.

У My.Games больше 150 игр, 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии. Игровое подразделение приносит VK треть всей выручки.

Инвестиционная MY.Games Venture Capital (MGVC) в прошлом году активно вкладывала в студии разработки: Square Triange и Talerock, VOX, Tworogue Games и Wideview Games, Pizza Club Games, The Breach Studios.

На февраль 2022 года порядка 90% российского рынка видеоигр приходилось на крупных зарубежных игроков, включая Steam, Xbox. Однако в марте 2022 года международные маркетплейсы игр стали отклонять платежи российских пользователей. В результате по итогам года отечественный рынок видеоигр может сократиться на 85%, прогнозируют эксперты.

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