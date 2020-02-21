«ВКонтакте» открыла второй офис в Санкт-Петербурге

«ВКонтакте» открыла второй штаб в Санкт-Петербурге. В офисе будут работать сотрудники продуктовой и технической команд. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Офис расположен в бизнес-центре «У Красного моста».

В настоящее время на 5 этаже бизнес-центра оборудовано 120 рабочих мест и семь переговорных с названиями, которые выбрали сами сотрудники: «ЦУП», «Ностромо», «Вояджер», «Энтерпрайз», «Андромеда», «Навуходоносор» и «Серенити».

В будущем «ВКонтакте» планирует занять 7 этаж, а также террасу и купол. В атриуме со стеклянной крышей появится площадка для внутренних мероприятий.

«В "Доме Зингера", символическом месте для нас и Петербурга, комфортно разместиться уже не выходит. Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание. Таким стал комплекс "У Красного моста", который продолжает архитектурные традиции "Дома Зингера"», — сообщил CEO «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Офис «ВКонтакте» в бизнес-центре «У Красного моста»

Новый офис располагается в 10 минутах ходьбы от штаб-квартиры «ВКонтакте» в «Доме Зингера». Компания сообщила, что закупит для сотрудников электросамокаты для перемещения между двумя офисами в течение дня.

У «ВКонтакте» также есть штаб в Москве и выездной офис в Сочи. В 2019 году появились региональные представители VK в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде, а в январе 2020 года — в Казахстане.

Всего в компании работают более 800 человек.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»