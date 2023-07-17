Во «ВКонтакте» теперь можно подтвердить образование при помощи NFT-дипломов

В рамках сотрудничества «ВКонтакте» и университета ИТМО у пользователей социальной сети появилась возможность подтвердить образование при помощи NFT-диплома. В будущем доступ к технологии планируется открыть и другим университетам.
Разработчики «ВКонтакте» анонсировали новый Web3-функционал. Благодаря интеграции NFT в работу социальной сети у выпускников ИТМО 2023 года появилась возможность подтвердить свое образование при помощи Soulbound-токенов.
Для подачи заявки на подтверждение диплома и создание его NFT-копии выпускнику достаточно ввести личный код в приложении VK NFT. Что важно, технология Soulbound подразумевает, что такие токены навсегда привязываются к учетной записи: их нельзя продать или отправить другому человеку.
Планируется, что в будущем к инициативе подключатся и другие учебные заведения. Внедрение технологии Soulbound в экосистему VK позволит упростить многие привычные процессы — например, составление резюме для поиска работы.
Как отмечается в пресс-релизе, пользователи смогут подтверждать не только университетские дипломы, но и прохождение курсов, личные и профессиональные достижения, а также различные награды.
Фото на обложке: RUT MIIT /
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