Во «ВКонтакте» теперь можно подтвердить образование при помощи NFT-дипломов

В рамках сотрудничества «ВКонтакте» и университета ИТМО у пользователей социальной сети появилась возможность подтвердить образование при помощи NFT-диплома. В будущем доступ к технологии планируется открыть и другим университетам.

Разработчики «ВКонтакте» анонсировали новый Web3-функционал. Благодаря интеграции NFT в работу социальной сети у выпускников ИТМО 2023 года появилась возможность подтвердить свое образование при помощи Soulbound-токенов.

Для подачи заявки на подтверждение диплома и создание его NFT-копии выпускнику достаточно ввести личный код в приложении VK NFT. Что важно, технология Soulbound подразумевает, что такие токены навсегда привязываются к учетной записи: их нельзя продать или отправить другому человеку.

Планируется, что в будущем к инициативе подключатся и другие учебные заведения. Внедрение технологии Soulbound в экосистему VK позволит упростить многие привычные процессы — например, составление резюме для поиска работы.

Как отмечается в пресс-релизе, пользователи смогут подтверждать не только университетские дипломы, но и прохождение курсов, личные и профессиональные достижения, а также различные награды.

Фото на обложке: RUT MIIT / Unsplash