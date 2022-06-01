«ВКонтакте» объявила конкурс на создание городских сервисов для Петербурга с призовым фондом 15 млн рублей

«ВКонтакте» и «Цифровой Петербург» запустили конкурс для программистов «Код Петербурга» на создание городских сервисов. Общий объем призового фонда составит 15 млн рублей, говорится в сообщении соцсети.

Сервисы будут работать на основе данных от городских служб, разработчики смогут использовать открытые API.

На основе сервисов «Кружки и секции», «Общественный транспорт», «Пункты сортировки отходов», «Информирование об отключениях воды» участники смогут создать мини-приложения «ВКонтакте», скиллы для умного помощника «Маруси», чат-боты и другие проекты.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый стартует 1 июня и коснется сфер транспорта, экологии и бытовых удобств. Второй этап запланирован на август — его темы станут известны позже.

Авторы десяти лучших проектов каждого этапа получат от 50 тыс. до 3 млн рублей. Участвовать в конкурсе могут как отдельные разработчики, так и команды из нескольких специалистов.

Подробности проекта доступны по ссылке.

Фото на обложке: VK