«ВКонтакте» объявила конкурс на создание городских сервисов для Петербурга с призовым фондом 15 млн рублей

«ВКонтакте» и «Цифровой Петербург» запустили конкурс для программистов «Код Петербурга» на создание городских сервисов. Общий объем призового фонда составит 15 млн рублей, говорится в сообщении соцсети.
Сервисы будут работать на основе данных от городских служб, разработчики смогут использовать открытые API.
На основе сервисов «Кружки и секции», «Общественный транспорт», «Пункты сортировки отходов», «Информирование об отключениях воды» участники смогут создать мини-приложения «ВКонтакте», скиллы для умного помощника «Маруси», чат-боты и другие проекты.
Конкурс пройдет в два этапа. Первый стартует 1 июня и коснется сфер транспорта, экологии и бытовых удобств. Второй этап запланирован на август — его темы станут известны позже.
Авторы десяти лучших проектов каждого этапа получат от 50 тыс. до 3 млн рублей. Участвовать в конкурсе могут как отдельные разработчики, так и команды из нескольких специалистов.
Подробности проекта доступны по ссылке.
Фото на обложке: VK
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