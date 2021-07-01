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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбой в работе соцсети, свидетельствуют данные Downdetector.

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети

Сложности возникают с прогрузкой ленты новостей, сообществ и других страниц (на работу сайта жалуются 64%, 31% не могут отправить сообщение, 6% испытывают сложности со входом).

Число жалоб на 11:43 Мск превысило 20 тысяч.

Чаще всего на проблемы жалуются пользователи из Москы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Первые жалобы начали поступать в 9:00. 

«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов ВКонтакте, но мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили в пресс-службе соцсети.

Фото на обложке: пресс-служба «ВКонтакте»

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