Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети

Анастасия Марьина
Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбой в работе соцсети, свидетельствуют данные Downdetector.
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсетиАнастасия Марьина
Сложности возникают с прогрузкой ленты новостей, сообществ и других страниц (на работу сайта жалуются 64%, 31% не могут отправить сообщение, 6% испытывают сложности со входом).
Число жалоб на 11:43 Мск превысило 20 тысяч.
Чаще всего на проблемы жалуются пользователи из Москы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Первые жалобы начали поступать в 9:00.
«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов ВКонтакте, но мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили в пресс-службе соцсети.
Фото на обложке: пресс-служба «ВКонтакте»
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