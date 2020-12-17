«ВКонтакте» перевела на новый дизайн всех пользователей

«ВКонтакте» завершила тестирование нового дизайна десктопной версии и перевела на него всех пользователей. Выбрать старую версию для использования теперь нельзя. Об этом представители соцсети рассказали Rusbase.

Главной целью редизайна «ВКонтакте» назвала развитие дизайн-системы VK — появился собственный шрифт VK Sans, новый логотип и фирменные цвета.

Название на кириллице и новый шрифт помогут визуально объединить сервисы, которые входят в экосистему «ВКонтакте». При этом каждый сервис сможет сохранить свою уникальность с помощью собственных цветов и иконок, рассказали в компании.

По итогам тестового запуска 78% пользователей остались на новой версии.

«Многие также написали в поддержку с просьбой включить обновлённый дизайн всем», — добавили во «ВКонтакте».

С октября редизайн десктопной версии был доступен только у 100 тысяч добровольцев — они могли поменять оформление в настройках профиля. Теперь же вернуться к старому дизайну не может никто из пользователей соцсети.

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