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«ВКонтакте» перевела на новый дизайн всех пользователей

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

«ВКонтакте» завершила тестирование нового дизайна десктопной версии и перевела на него всех пользователей. Выбрать старую версию для использования теперь нельзя. Об этом представители соцсети рассказали Rusbase.

«ВКонтакте» перевела на новый дизайн всех пользователей

Главной целью редизайна «ВКонтакте» назвала развитие дизайн-системы VK — появился собственный шрифт VK Sans, новый логотип и фирменные цвета.

Название на кириллице и новый шрифт помогут визуально объединить сервисы, которые входят в экосистему «ВКонтакте». При этом каждый сервис сможет сохранить свою уникальность с помощью собственных цветов и иконок, рассказали в компании.

По итогам тестового запуска 78% пользователей остались на новой версии. 

Новый дизайн «ВКонтакте»

«Многие также написали в поддержку с просьбой включить обновлённый дизайн всем», — добавили во «ВКонтакте».

С октября редизайн десктопной версии был доступен только у 100 тысяч добровольцев — они могли поменять оформление в настройках профиля. Теперь же вернуться к старому дизайну не может никто из пользователей соцсети.

Фото: Vadymvdrobot/Depositphotos

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