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«ВКонтакте» запустила собственное издание «Фокус»

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Социальная сеть «ВКонтакте» представила собственное медиа «Фокус». Как сообщили в пресс-службе соцсети, оно «освещает самые обсуждаемые в VK темы, ищет ответы на повседневные вопросы, рассказывает о трендах и знакомит с полезными сервисами».

«ВКонтакте» запустила собственное издание «Фокус»

Материалы «Фокуса» можно найти в разделе «Рекомендации» в мобильном приложении соцсети или в специально созданном сообществе.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

По словам представителей «ВКонтакте», часть материалов связана с продуктами соцсети. Редакция рассказывает о функциях, приложениях, терминах из рекламного кабинета. Также будут размещаться объявления о стажировках, конкурсах и благотворительных акциях.  

«Вокруг так много информации, и не вся она несёт пользу или помогает развлечься. „Фокус“ находит нужное и важное — самые обсуждаемые темы и ответы на злободневные вопросы. Каждый день мы выпускаем редакционные статьи, советы экспертов, вдохновляющие интервью, плейлисты и тематические подборки — например, трендовых пабликов или мемов», — прокомментировал Влад Леготкин, главный редактор издания.

О планах соцсети запустить «тематические ленты» и свое медиа стало известно на мероприятии VK Content Day.

Фото обложки: пресс-служба «ВКонтакте»

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