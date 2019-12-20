«ВКонтакте» запустила собственное издание «Фокус»

Социальная сеть «ВКонтакте» представила собственное медиа «Фокус». Как сообщили в пресс-службе соцсети, оно «освещает самые обсуждаемые в VK темы, ищет ответы на повседневные вопросы, рассказывает о трендах и знакомит с полезными сервисами».

Материалы «Фокуса» можно найти в разделе «Рекомендации» в мобильном приложении соцсети или в специально созданном сообществе.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»



По словам представителей «ВКонтакте», часть материалов связана с продуктами соцсети. Редакция рассказывает о функциях, приложениях, терминах из рекламного кабинета. Также будут размещаться объявления о стажировках, конкурсах и благотворительных акциях.

«Вокруг так много информации, и не вся она несёт пользу или помогает развлечься. „Фокус“ находит нужное и важное — самые обсуждаемые темы и ответы на злободневные вопросы. Каждый день мы выпускаем редакционные статьи, советы экспертов, вдохновляющие интервью, плейлисты и тематические подборки — например, трендовых пабликов или мемов», — прокомментировал Влад Леготкин, главный редактор издания.

О планах соцсети запустить «тематические ленты» и свое медиа стало известно на мероприятии VK Content Day.



Фото обложки: пресс-служба «ВКонтакте»