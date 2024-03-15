«Вкусвилл» и Do.bro Coffee будут развивать кофейни под новым брендом «Вместе»

ООО «Проектный офис» (принадлежит «Вкусвилл») стало собственником 80% в компании «Вместе», остальные 20% — у совладельца сети кофеен Do.bro Coffee Егора Матвеева. Партнеры уже зарегистрировали домен.
Стороны подтвердили планы по развитию совместного проекта. Do.bro Coffee будет тестировать формат «при поддержке "Вкусвилла"», отметили партнеры «Коммерсанту».
Решение о масштабировании будет приниматься по результатам работы первых точек. При этом, как уточнили во «Вкусвилле», кофейни не будут привязаны к магазинам сети.
В 2023 году число кофеен в городах-миллионниках, по данным 2ГИС, выросло на 10% год к году, до 15,4 тыс. точек. В сегмент кофеен, где уже высокая конкуренция, «Вкусвилл» выходит достаточно поздно, предупреждают эксперты.
Основатель и совладелец One Group (сети кофеен One Price Coffee и Coffee In) Сергей Румянцев считает привлечение партнера с экспертизой логичным шагом, так как у компании пока нет успешного опыта запуска отдельного проекта в общепите.
«Вкусвилл» сейчас активно начинает активнее развиваться на рынке общепита: выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон», запускает новую сеть кафе «Rимляне».
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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