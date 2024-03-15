Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Вкусвилл» и Do.bro Coffee будут развивать кофейни под новым брендом «Вместе»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ООО «Проектный офис» (принадлежит «Вкусвилл») стало собственником 80% в компании «Вместе», остальные 20% — у совладельца сети кофеен Do.bro Coffee Егора Матвеева. Партнеры уже зарегистрировали домен.

«Вкусвилл» и Do.bro Coffee будут развивать кофейни под новым брендом «Вместе»

Стороны подтвердили планы по развитию совместного проекта. Do.bro Coffee будет тестировать формат «при поддержке "Вкусвилла"», отметили партнеры «Коммерсанту».

Решение о масштабировании будет приниматься по результатам работы первых точек. При этом, как уточнили во «Вкусвилле», кофейни не будут привязаны к магазинам сети.

В 2023 году число кофеен в городах-миллионниках, по данным 2ГИС, выросло на 10% год к году, до 15,4 тыс. точек. В сегмент кофеен, где уже высокая конкуренция, «Вкусвилл» выходит достаточно поздно, предупреждают эксперты.

Основатель и совладелец One Group (сети кофеен One Price Coffee и Coffee In) Сергей Румянцев считает привлечение партнера с экспертизой логичным шагом, так как у компании пока нет успешного опыта запуска отдельного проекта в общепите.

«Вкусвилл» сейчас активно начинает активнее развиваться на рынке общепита: выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон», запускает новую сеть кафе «Rимляне».

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

RB.RU рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как подружиться с клиентами: истории компаний, где сервис — основа бизнес-модели
  2. 2 Как завоевать доверие «ВкусВилл» и обойти конкурентов: кейс Ubirator
  3. 3 Гастротеатры и региональный обмен опытом: тренды в ресторанном бизнесе
  4. 4 В Нидерланды по стартап-визе: основные требования и условия для переезда
  5. 5 4 совета для предпринимателя, развивающего сеть в России
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 марта 2024

Экспортер года

18 марта 2024

Контур Стартап-бюро

18 марта 2024

Квантовые вычисления

Все ВОЗМОЖНОСТИ