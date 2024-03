«Вкусвилл» и Do.bro Coffee будут развивать кофейни под новым брендом «Вместе»

Стороны подтвердили планы по развитию совместного проекта. Do.bro Coffee будет тестировать формат «при поддержке "Вкусвилла"», отметили партнеры «Коммерсанту».

Решение о масштабировании будет приниматься по результатам работы первых точек. При этом, как уточнили во «Вкусвилле», кофейни не будут привязаны к магазинам сети.

В 2023 году число кофеен в городах-миллионниках, по данным 2ГИС, выросло на 10% год к году, до 15,4 тыс. точек. В сегмент кофеен, где уже высокая конкуренция, «Вкусвилл» выходит достаточно поздно, предупреждают эксперты.

Основатель и совладелец One Group (сети кофеен One Price Coffee и Coffee In) Сергей Румянцев считает привлечение партнера с экспертизой логичным шагом, так как у компании пока нет успешного опыта запуска отдельного проекта в общепите.

«Вкусвилл» сейчас активно начинает активнее развиваться на рынке общепита: выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон», запускает новую сеть кафе «Rимляне».

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock