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Власти США намерены разделить Google и требовать продажи Chrome

Новости
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Американские регуляторы направили в суд рекомендации по мерам, которые ограничат положение Google на рынке, пишет Associated Press. Они коснутся обучения ИИ, ценообразования для рекламодателей и поисковой системы. Ранее суд признал Google монополистом.

Власти США намерены разделить Google и требовать продажи Chrome
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В документе из 23 страниц, поданном Министерством юстиции США, изложены следующие требования:

  • продать браузер Google Chrome;
  • запретить сделки, которые обеспечивают Google статус поисковой системы по умолчанию на iPhone и прочих устройствах;
  • запретить Google отдавать предпочтение собственным сервисам, например YouTube или Gemini;
  • делиться с конкурентами по лицензии данными индекса поиска, которые Google собирает из запросов пользователей и таким образом получает конкурентные преимущества;
  • сделать прозрачнее ценообразование для рекламодателей, которые платят за рекламное место в результатах поиска;
  • сделать так, чтобы сайты могли запретить обучать ИИ Google на их контенте.

Слушания по определению наказаний для Google начнутся в апреле. Если судья Амит Мехта последует рекомендациям чиновников, компания должна будет продать Chrome в течение 6 месяцев после решения суда.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил о намерении антимонопольных чиновников Минюста США обратиться к суду с просьбой заставить Google продать свой браузер Chrome. В августе суд постановил, что компания незаконно монополизировала рынок поиска.

В 2000-х апелляционный суд отменил постановление, которое разделило бы бизнес Microsoft. Многие эксперты считают, что, учитывая этот прецедент, судья не станет принимать настолько суровое решение в отношении Google.

Фото на обложке: JHVEPhoto / Shutterstock

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