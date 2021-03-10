Вместо бана: TikTok предложил две новых опции для защиты от буллинга

TikTok запустила две новые функции — фильтр комментариев, котрый могут применять авторы видеороликов и опцию подсказки комментариев. Они призваны помочь пользователям в борьбе с буллингом.

Первая функция поможет авторам контента выбирать, какие комментарии пригодны для публикации. На платформе станет доступен фильтр оскорбительных высказываний и других заданных автором ключевых слов. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Вторая функция позволит пользователю оценить уместность комментария. Она напоминает о необходимости соблюдения правил и предлагает отредактировать пост до его публикации.

«В TikTok осознают, насколько важно для пользователей иметь возможность быть на связи и обмениваться мнениями, и платформа продолжает постоянно совершенствовать инструменты для обеспечения позитивной и доброжелательной атмосферы на платформе», — говорится в сообщении соцсети.

Кроме того, компания заявила о своем партнерстве с исследовательским центром CRC. Благодаря совместной работе TikTok сможет проводить необходимые исследования и создавать новые инструменты для борьбы с буллинтом.



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