Кабмин запланировал возобновить поддержку разработчиков ПО во втором квартале 2025 года

Выдача грантов разработчикам ПО в рамках Индустриальных центров компетенций (ИЦК), приостановленная в декабре прошлого года, может возобновиться во втором квартале 2025 года. Об этом «Коммерсанту» рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Претенденты на господдержку. В данный момент на финансовую господдержку претендуют 32 проекта по импортозамещению софта на общую сумму 23,9 млрд рублей, уточнил Григоренко. Правительство оценивает эффективность заявленных проектов, а разработчики анализируют полезность грантовой системы для IT-отрасли.

Задача кабмина сейчас — выяснить, какой процент участников рынка заинтересован в каждой конкретной разработке, а также оценить потенциальные налоговые отчисления от выделяемых грантов, пояснил вице-премьер. Он уточнил, что предыдущий отбор был приостановлен для дополнительной ревизии претендентов — необходимо понять, насколько разработанные продукты интересны рынку и как смогут заместить зарубежные IT-решения.

Новая схема софинансирования. В аппарате Григоренко «Коммерсанту» рассказали, что во время второй волны отбора, объявленной в сентябре 2024 года, на регистрацию поступило 68 проектов на сумму более 53 млрд рублей, но на данный момент на гранты претендуют лишь 32 из них. В кабмине также предлагают схему софинансирования, где заказчики должны будут вложить не меньше 50% от общей суммы инвестиций. Таким образом, объем грантов второй волны составил 11,6 млрд рублей.

Мнение экспертов. Ранее глава совета директоров IT-компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов указал на недостаточность выделяемых средств по сравнению с общими инвестициями разработчиков. Также объединение разработчиков «Руссофт» провело исследование, согласно которому оценка эффективности ИЦК со стороны IT-компаний оказалась ниже среднего, отметил президент объединения Валентин Макаров.

В Минцифры подчеркнули, что грантовая поддержка разработчиков была запущена в 2022 году, и на данный момент ее получили 150 проектов. Общая сумма поддержки составила 180,9 млрд рублей.

Минцифры уже приостанавливало выдачу грантов на IT-разработки в июле 2023 года. Предполагалось, что ограничение будет действовать до 1 сентября того же года. Намерение возобновить выделение грантов стартапам и компаниям-заказчикам на поддержку IT-разработок в министерстве подтвердили в ноябре 2023 года, перенеся старт господдержки на 2024 год.

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