Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Количество пользователей VPN в России выросло в 2,5 раза с 2021 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Число россиян, использующих VPN, в 2023 году выросло на 37% по сравнению с 2022 годом и в 2,5 раза относительно 2021 года, говорится в исследовании Platforma.

Количество пользователей VPN в России выросло в 2,5 раза с 2021 года

Топ-5 регионов, где выявили наибольшую долю пользователей VPN в 2023 году:

  • Москва — 11%
  • Краснодар и Краснодарский край — 9%
  • Санкт-Петербург — 8% 
  • Ростов-на-Дону и Ростовская область — 5%
  • Пермь и Пермский край — 5%

Отмечается, что доля столицы снизилась на 10 процентных пунктов (п.п.) в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Краснодарский край потерял 3 п.п., а Санкт-Петербург и Ростовская область — по 1 п.п. Пермский край сохранил свои позиции.

Полученные цифры в Platforma связывают с активным ростом пользователей VPN в других регионах, из-за чего и происходит перераспределение долей.  

По данным на 2023 год, больше всего используют  VPN пользователи в возрасте 35–44 года (63%), относительно 2022 года их число снизилось на 4 п.п. В то же время доля россиян, использующих сервисы в возрасте 25–34 лет в этом году выросла на 10 п.п. по сравнению с прошлым годом. 

Специалисты проанализировали массив анонимизированных данных об интернет-трафике более 11 млн абонентов по всей стране в период с января 2021 по октябрь 2023 года.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как создать свой VPN, если вы в России, и почему мы отказались от этой идеи
  2. 2 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
  3. 3 VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
  4. 4 Выбираем VPN-сервис правильно — инструкция
  5. 5 «Закон о запрете VPN-сервисов не остановит опытных интернет-пользователей»
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

06 декабря 2023

Акселератор для медицинских стартапов

07 декабря 2023

Solar Hack 2023

08 декабря 2023

Лидеры цифровой трансформации

Все ВОЗМОЖНОСТИ