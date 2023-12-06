Количество пользователей VPN в России выросло в 2,5 раза с 2021 года

Число россиян, использующих VPN, в 2023 году выросло на 37% по сравнению с 2022 годом и в 2,5 раза относительно 2021 года, говорится в исследовании Platforma.
Топ-5 регионов, где выявили наибольшую долю пользователей VPN в 2023 году:
- Москва — 11%
- Краснодар и Краснодарский край — 9%
- Санкт-Петербург — 8%
- Ростов-на-Дону и Ростовская область — 5%
- Пермь и Пермский край — 5%
Отмечается, что доля столицы снизилась на 10 процентных пунктов (п.п.) в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Краснодарский край потерял 3 п.п., а Санкт-Петербург и Ростовская область — по 1 п.п. Пермский край сохранил свои позиции.
Полученные цифры в Platforma связывают с активным ростом пользователей VPN в других регионах, из-за чего и происходит перераспределение долей.
По данным на 2023 год, больше всего используют VPN пользователи в возрасте 35–44 года (63%), относительно 2022 года их число снизилось на 4 п.п. В то же время доля россиян, использующих сервисы в возрасте 25–34 лет в этом году выросла на 10 п.п. по сравнению с прошлым годом.
Специалисты проанализировали массив анонимизированных данных об интернет-трафике более 11 млн абонентов по всей стране в период с января 2021 по октябрь 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
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