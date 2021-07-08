Монтажников в России будут обучать с помощью отечественных VR-технологий

Чтобы починить трансформатор монтажникам теперь не нужно быть возле этого трансформатора. Ремонт можно сделать в дополненной реальности – крупнейший оператор электросетей в России закупил VR-тренажеры, с помощью которых будет обучать сотрудников проводить работы.

Тренажерный комплекс включает шлем производства немецкой компании Pico, контроллеры для рук и отечественное программное обеспечение от «Номикс».

Создатели реализовали тренировку по замене выключателя на открытом распределительном устройстве с мощностью 110 кВ и замену изолирующей подвески на воздушной линии с мощностью 500 кВ, пишут «Ведомости». Комплекс планируют использовать для тренировок по решению опасных задач.

Обучающий курс подготовлен для сотрудников разной квалификации и должностей. Можно пройти весь материал, так и отдельные его уроки. За прогрессом учеников будут следить кураторы.

«Россети» планируют купить сто таких комплексов в период до 2025 года.

«Номикс» – отечественный поставщик VR-продуктов, среди которых конфигуратор автомобилей, симулятор погрузчика, тренажер по пожарной безопасности и другие.

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Фото: «Ростех»