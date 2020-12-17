Всемирный банк рассказал, сколько россиян будут платить повышенный НДФЛ

Порядка 570 тысяч жителей России получают доход более 5 млн рублей в год. Они потенциально могут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке в 15%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главного экономиста Всемирного банка в России Апурва Сангхи.

«По информации Всемирной базы данных о неравенстве, налогооблагаемый доход в размере 5 млн рублей в год имеют около 0,5% взрослых россиян. Численность взрослого населения России составляет около 114 млн человек, и это значит, что в стране насчитывается 570 тысяч граждан, которые потенциально могут платить этот налог по более высокой ставке», — отметил Сангхи.

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки НДФЛ до 15% в конце ноября. Новая ставка будет действовать с 2021 года для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.

По данным Правительства, за счет данной меры в бюджет по итогам 2021 года дополнительно поступит 60 млрд рублей, по итогам 2022 года — 64 млрд рублей, в 2023 году — 68,5 млрд рублей. Эти средства будут направляться на лечение детей и закупку медтехники в качестве дополнительного к действующим госпрограммам финансирования.

Директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн прокомментировал изданию, что этой мерой «правительство постепенно пытается отойти от ситуации 90-х, когда многие уходили от налогов».

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