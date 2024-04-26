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У ВТБ появились b2b-переводы через Систему быстрых платежей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Банк ВТБ и «Российский экспортный центр» запустили сервис b2b-платежей через СБП. Транзакция прошла со счета АО РЭЦ в ВТБ на счет получателя в стороннем банке. Возможность переводов между юрлицами и предпринимателями через СБП появилась весной 2024 года.

У ВТБ появились b2b-переводы через Систему быстрых платежей

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, компания стала первым крупным клиентом банка, который воспользовался расчетам через данную систему. ЦБ внес изменения в положение «О платежной системе Банка России» в январе. Благодаря этому появился новый функционал, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям проводить онлайн-расчеты со своими контрагентами через СБП.

В ВТБ отмечают, что денежные средства поступают на счет практически моментально. По словам старшего вице-премьера банка Александра Боциева, b2b-транзакции по СБП поможет сильно расширить возможности компаний в сфере расчетов с партнерами и контрагентами.

В банке добавили, что транзакции любому другому юрлицу или корпоративному клиенту проводятся в режиме реального времени полностью онлайн.

Первым после нововведений, утвержденных ЦБ, новый функционал освоил ПСБ. Банк начал проводить операции в формате b2b через Систему быстрых платежей еще в марте.

В апреле переводы «от бизнеса к бизнесу» через СБП появились у «Модульбанка».

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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