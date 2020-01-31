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На сайте ВТБ появилась возможность купить новый автомобиль

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

ВТБ запустил у себя на сайте маркетплейс новых автомобилей. Там можно бронировать машины из дилерских центров и оформлять кредиты на них. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

На сайте ВТБ появилась возможность купить новый автомобиль

На сайте представлены более 16 тысяч новых автомобилей 47 брендов. В описании каждого автомобиля есть его технические характеристики, комплектация, фото и условия кредита.

Сейчас клиенты ВТБ могут только подать заявку на кредит на выбранный автомобиль, а получить его они должны в офисе банка либо автосалоне. В течение года сервис начнет предлагать полностью цифровые автокредиты.

После того, как клиент забронировал автомобиль и получил кредит, покупку нужно оформить в автосалоне.

ВТБ реализует проект вместе с автомобильным агрегатором, название которого не раскрывает. По данным источников РБК, это ILSA. На сайте ILSA сказано, что в базу агрегатора попадают машины от 871 официального дилера в 71 городе России.

У ВТБ уже есть сайт для продажи старых автомобилей, изъятых у неплательщиков. Банк запустил его летом 2019 года. Кроме машин там продаются квартиры и техника.

Фото: non c / Shutterstock

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