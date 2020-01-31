На сайте ВТБ появилась возможность купить новый автомобиль

ВТБ запустил у себя на сайте маркетплейс новых автомобилей. Там можно бронировать машины из дилерских центров и оформлять кредиты на них. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

На сайте представлены более 16 тысяч новых автомобилей 47 брендов. В описании каждого автомобиля есть его технические характеристики, комплектация, фото и условия кредита.

Сейчас клиенты ВТБ могут только подать заявку на кредит на выбранный автомобиль, а получить его они должны в офисе банка либо автосалоне. В течение года сервис начнет предлагать полностью цифровые автокредиты.

После того, как клиент забронировал автомобиль и получил кредит, покупку нужно оформить в автосалоне.

ВТБ реализует проект вместе с автомобильным агрегатором, название которого не раскрывает. По данным источников РБК, это ILSA. На сайте ILSA сказано, что в базу агрегатора попадают машины от 871 официального дилера в 71 городе России.

У ВТБ уже есть сайт для продажи старых автомобилей, изъятых у неплательщиков. Банк запустил его летом 2019 года. Кроме машин там продаются квартиры и техника.

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