Банк ВТБ в партнерстве с платежной системой «Мир» проводят акцию на Московском метро и на центральном кольце (МЦК). При оплате с помощью бесконтактных карт «Мир» скидка на проезд составит 10 рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

ВТБ и «Мир» запустили акцию для тех, кто платит картами в метро и МЦК