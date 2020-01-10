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ВТБ и «Мир» запустили акцию для тех, кто платит картами в метро и МЦК

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Банк ВТБ в партнерстве с платежной системой «Мир» проводят акцию на Московском метро и на центральном кольце (МЦК). При оплате с помощью бесконтактных карт «Мир» скидка на проезд составит 10 рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

ВТБ и «Мир» запустили акцию для тех, кто платит картами в метро и МЦК

Для того, чтобы воспользоваться скидкой, нужно приложить карту к одному из крайних турникетов метро и МЦК. После этого с карты будет списана полная стоимость разовой поездки, часть которой (10 рублей) вернется на счет карты спустя несколько минут. 

Акция продлится до 30 апреля 2020 года. 

«Благодаря высокому спросу на оплату проезда картами «Мир» в 2019 году, особенно во второй его половине, нами совместно с партнерами было принято решение продлить нашу акцию до конца апреля 2020 года», — комментирует Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир». 

В мае 2019 года ВТБ завершил проект модернизации турникетов Московского метро, обеспечив их оборудованием для приема банковских карт.

Как сообщили в банке, за несколько месяцев с момента запуска бесконтактной оплаты проезда, сервисом воспользовались более 200 тысяч человек.

Фото: Aleoks / Shutterstock

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