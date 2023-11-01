ВТБ намерен запретить своей дочке судебные разбирательства за рубежом

ВТБ подал второй иск к своей бывшей европейской дочке VTB Europe. Госбанк просит суд запретить своей дочке судебные разбирательства за рубежом. Кроме того, истец требует возврата €112 млн, пишет «Коммерсантъ».

Несмотря на то что по ранее подписанному между банками соглашению все разбирательства должны происходить в Гонконге, ВТБ заявляет, что в условиях санкционных ограничений пытается использовать доступный инструментарий для защиты своих прав.

ВТБ в начале сентября подал иск к VTB Bank Europe SE с намерением взыскать долг в размере €112,6 млн (примерно 11,6 млрд рублей). Речь идет о взыскании денежных средств, зависших на корреспондентском счете.

Британская «дочка» VTB Capital plc выбыла из структуры ВТБ в 2022 году. Деньги заблокированы на счетах германской структуры ВТБ с момента введения санкций весной 2022 года. Общий убыток ВТБ составил 209 млрд рублей.