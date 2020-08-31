Данные о клиентах ВТБ появились в даркнете

ВТБ проверяет информацию о появлении в даркнете данных своих клиентов. Утекшая информация не позволяет мошенникам предпринимать какие-либо действия со счетами, однако может быть использована в схемах социальной инженерии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Продаваемая база клиентов ВТБ была обнаружена службой безопасности банка в интернете. Она содержит ФИО, телефонный номер, серию и номер паспорта.

«Подчеркиваем, что угрозы сохранности средств клиентов нет: такой набор данных не позволяет злоумышленникам предпринимать какие-либо действия со счетами клиентов», — заявили в банке.

Отмечается, что в настоящий момент ВТБ проводит всестороннюю проверку факта утечки информации, в том числе с привлечением правоохранительных органов.

«Просим наших клиентов со своей стороны соблюдать требования финансовой безопасности и не передавать третьим лицам, в том числе и по телефону, персональные данные карт, пароли, коды из sms-сообщений и другую информацию», — добавили в пресс-службе.

Ранее эксперты обнаружили в открытом доступе базу данных клиентов ВТБ - покупателей латвийского маркетплейса Joom. В пресс-службе банка заявили, что на стороне ВТБ никаких утечек персональной информации не было и угрозы сохранности средств клиентов нет.

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