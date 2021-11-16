ВТБ продал свой пакет акций «Аэрофлота»

ВТБ продал акции «Аэрофлота», приобретенные осенью 2020 года в ходе SPO авиакомпании, сообщил глава банка Андрей Костин.
«Мы продали этот пакет очень успешно. Все продали с хорошей прибыльностью в рынок», — передает «Интерфакс» слова Костина. Он отметил, что акции банк реализовывал постепенно.
ВТБ был организатором SPO «Аэрофлота», направленного на стабилизацию деятельности в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Основным участником допэмиссии было государство, вложившее в «Аэрофлот» 50 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния. Сам банк купил акции на 5 млрд рублей.
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Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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