RB.RU и ВТБ запустили конкурс с призами: придумайте имя голосовому помощнику

В банке ВТБ появился голосовой помощник на основе искусственного интеллекта, который делает обслуживание клиентов быстрее и проще. Помощник уже работает в приложении ВТБ Онлайн и его можно активировать по голосовой команде «Привет, ВТБ!» — однако до сих пор не получил подходящего имени. Придумать и выбрать его предстоит пользователям. Авторы лучших вариантов получат ценные призы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо предложить свой вариант имени для голосового помощника ВТБ, кратко объяснив идею, и заполнить форму. После этого организаторы составят шорт-лист для народного голосования из наиболее удачных предложений.

Приём заявок продлится до 1 июня.

Шорт-лист будет опубликован 4 июня, и пользователи смогут проголосовать за понравившиеся им варианты.

22 июня станут известны победитель и призеры конкурса.

Команда ВТБ выберет победителя из 10 наиболее популярных вариантов. В качестве награды он получит iPhone 12. Призерами станут авторы вариантов, набравших наибольшее количество голосов. Они получат беспроводные колонки JBL.

Пока идет сбор заявок на участие в конкурсе, команда ВТБ предлагает оценить их идеи нейминга голосового помощника, которые можно просмотреть на сайте.

Проголосовать и предложить свои варианты имени для голосового помощника можно по ссылке.





