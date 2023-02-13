ВТБ запустил переводы в юанях по России

ВТБ разрешил клиентам переводить денежные средства в китайской валюте на счета в другие российские банки, говорится в сообщении кредитной организации. Сервис доступен через дистанционные каналы и в офисах ВТБ, а также при проведении операций с брокерского счета.

Чтобы выполнить перевод, нужно открыть текущий счет в китайских юанях, купить валюту в мобильном приложении, интернет-банке «ВТБ Онлайн» или через брокерский счет по биржевому курсу. Затем в разделе «Платежи» указать счет списания, ввести сумму и код российского банка, указать наименование получателя, счет получателя, адрес и сделать перевод.

Также клиенты могут открыть счет, пополнить его и перевести средства, обратившись напрямую в офис банка. Сервис доступен для переводов на счета во все ключевые российские банки.

Максимальная сумма операций в сутки в «ВТБ Онлайн» — 20 млн рублей (эквивалент в юанях), в месяц — совокупно не более 1 млн в долларовом эквиваленте. Аналогичный лимит действует при совершении перевода в отделении ВТБ. Комиссия в обоих случаях составляет 1% от суммы перевода, но не менее 15 и не более 200 юаней.

«Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно», — отметил начальник управления «Переводов» ВТБ Алексей Хранилов.

В ноябре стало известно, что Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Альфа-банк», «Совкомбанк» и МКБ запустили инструменты в юанях для населения и бизнеса и намерены расширить линейку продуктов.

Россия в конце сентября 2022 года вошла в тройку стран по объему офшорных платежей в юанях — по итогам августа на нее пришлось 4,3% операций с китайской валютой за пределами Китая. Аналитики ожидают дальнейшего роста доли юаня.

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