Курьеры-альпинисты начали доставлять еду в ресторан в «Москве-Сити»

Ресторан в «Москве-Сити» откроет окна для курьеров-альпинистов. Необычный способ доставки заказов организовала сеть «Тануки» в честь открытия нового ресторана.
Заказы в ресторан в башне «Федерация» доставляют профессиональные альпинисты, уточнил представитель компании.
На линии работает 6 курьеров (в субботу и воскресенье их будет меньше), каждый из них за час может доставить один заказ с учетом подъема на крышу и спуска к клиенту.
Курьеры передают заказы заказчикам через окно. Это возможно только при наличии благоприятных погодных условий и отсутствии ветра.
Вместе с доставкой заказов альпинистами работает и обычная доставка. Цена высотной доставки такая же, как и пешим курьером. Курьеры-альпинисты будут работать на доставке в ресторане «Тануки» до 19 июня включительно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Москве появится сервис для оценки транспортной доступности новостроек
- 2 «Не жалейте внимания и ресурсов на ваших пользователей»: как управляющей компании повысить удовлетворенность пользователей
- 3 Кому Иннополис не подходит для жизни
- 4 Connected Car: словарь автолюбителя
- 5 «Умный город»: как на этом заработать
ВОЗМОЖНОСТИ
19 июня 2022
20 июня 2022