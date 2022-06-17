Курьеры-альпинисты начали доставлять еду в ресторан в «Москве-Сити»

Ресторан в «Москве-Сити» откроет окна для курьеров-альпинистов. Необычный способ доставки заказов организовала сеть «Тануки» в честь открытия нового ресторана.

Заказы в ресторан в башне «Федерация» доставляют профессиональные альпинисты, уточнил представитель компании.

На линии работает 6 курьеров (в субботу и воскресенье их будет меньше), каждый из них за час может доставить один заказ с учетом подъема на крышу и спуска к клиенту.

Курьеры передают заказы заказчикам через окно. Это возможно только при наличии благоприятных погодных условий и отсутствии ветра.

Вместе с доставкой заказов альпинистами работает и обычная доставка. Цена высотной доставки такая же, как и пешим курьером. Курьеры-альпинисты будут работать на доставке в ресторане «Тануки» до 19 июня включительно.