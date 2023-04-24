Уходящие с российского рынка компании заплатили в бюджет РФ 20 млрд рублей

Зарубежные компании, которые решили покинуть российский рынок, с декабря 2022 года по 17 апреля 2023 года заплатили в бюджет 20 млрд рублей «комиссии». Взнос составляет 5 или 10% рыночной цены в зависимости от условий. При этом актив должен быть продан с дисконтом не менее 50% от стоимости бизнеса, которую определит независимая оценка.

В конце прошлого года зарубежные компании направили на «безвозмездные взносы» 3 млрд рублей, а с начала 2023 года — еще 17 млрд рублей, подсчитал РБК.

По словам старшего партнера юрфирмы Intellect Романа Речкина, правовая природа «обязательства по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет» неясна. Если это пожертвования, то компания может учесть эти средства в расходах и уменьшить налог на прибыль. Однако если это обязательный платеж за оказание «госуслуг», то тогда это уже «сбор» в рамках Налогового кодекса. При этом НК запрещает устанавливать налоги и сборы, им не предусмотренные.

Другой вопрос, кто конкретно должен уплачивать этот взнос. Исполнительный директор юрфирмы «Двитекс» Жанна Супряга и управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев добавили, что это может делать не только продавец, но и покупатель — формулировка в протоколах заседаний правкомиссии очень размыта.

С начала спецоперации и за весь прошедший год Россию успели покинуть только 8,5% иностранных компаний. Из тех, которые ушли, большинство – из США. Из тех, что остались, большинство – из Германии. Эксперты сообщили, что по данным на февраль 2022 года в России вели деятельность 2405 «дочек» 1404 компаний из стран Евросоюза и «большой семерки». К концу ноября только 120 компаний продали хотя бы одно свое дочернее предприятие в России.

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