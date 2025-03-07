Посещаемость магазинов одежды и обуви упала из-за теплой зимы

Посещаемость российских магазинов одежды и обуви в январе–феврале 2025 года снизилась на 8% год к году, рассказал «Коммерсанту» глава направления исследований и консалтинга разработчика ПО Focus Technologies Михаил Васильев. По его словам, в южных регионах страны падение достигло 10–15%.

Причина снижения трафика. Падение посещаемости связано с аномально теплой погодой, объяснил эксперт. Январь в европейской части России в этом году стал самым теплым с 1891 года, сообщал Гидрометцентр.

В Focus Technologies также сообщили, что снижение трафика у fashion-ритейлеров повлияло на общую посещаемость торговых центров. Показатель Mall Index (показывает количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в январе–феврале сократился на 3% год к году. На магазины одежды и обуви в ТЦ приходится 35–40% площадей, уточнили в компании.

Снижение посещаемости подтвердили и в Союзе торговых центров. По данным организации, в январе этот показатель сократился на 4,2% год к году, в феврале — на 6,3%.

Решение проблемы. Россияне в этом сезоне просто не стали покупать зимние вещи в привычных объемах, поэтому у магазинов появилась проблема с затовариванием, заявил «Коммерсанту» директор по маркетингу аутлет-сети Fashion House Group Константин Анисимов. Например, указывает он, некоторые ритейлеры проводят распродажи зимних коллекций. Среди других вариантов, по словам Анисимова, — перевезти одежду и обувь в регионы с температурой ниже, чем в европейской части страны, или продавать товары на маркетплейсах.

В середине февраля торговые центры предложили Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркету» и другим маркетплейсам открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) по сниженной арендной ставке, проводить совместные рекламные акции и делиться аналитикой. Взамен владельцы ТЦ попросили ограничить доставку крупногабаритных и дорогих товаров через такие ПВЗ в радиусе 5 км от торгового центра.

Владельцы пунктов выдачи сомневаются в успехе этой инициативы. Собственник около 300 ПВЗ Павел Чатулов рассказал Forbes, что ПВЗ — формат, «который популярен у тех, кто идет с работы или в магазин, у мам с колясками», поэтому вряд ли клиенты выберут пункт выдачи в ТЦ «вне своего привычного маршрута».

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