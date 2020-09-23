Владелец бренда «Ессентуки» подал в суд на конкурента за нарушение интеллектуальных прав

Структура производителя минеральной воды «Холдинг Аква» — ООО «Тэсти» — подала первый иск о взыскании компенсации с конкурента за нарушение интеллектуальных прав. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«Холдинг Аква» владеет правами на наименование мест происхождения товаров (НМПТ) «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17». «Тэсти» обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о взыскании 3 млн рублей с ЗАО «Водная компания "Старый источник"».

Поводом стало незаконное использование обозначения «Ессентуки», сходного до степени смешения с НМПТ «Ессентуки №4», принадлежащего «Тэсти», следует из заявления.

Гендиректор «Холдинг Аква» Святослав Вильк рассказал, что это первый иск структур «Холдинга Аква» о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав.

Общую сумму убытков от производства воды с незаконным использованием обозначения «Ессентуки» в «Холдинге Аква» оценивают в 2 млрд рублей.

Первое заседание по иску к «Старому источнику» назначено на 14 октября.

«Холдинг Аква» добывает и разливает минеральную воду под брендами «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17», «Нарзан», «Нагутская» и «Славяновская» в Ставропольском крае.

Государственное АО КМКР владеет 25% компании, остальное — у ООО «Аква инвест». В последнем по 33,3% принадлежит структуре АФК «Система» — ООО «Система телеком активы» — и Михаилу Якобашвили, сыну экс-владельца «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили. Еще 5% «Аква инвеста» владеет ООО «Людани» Никиты Шашкина. Остальные 28,33% — у АО «Гисар».

ЗАО «Водная компания "Старый источник"» выпускает воду и газированные напитки под брендами «Старый источникъ», «Аш-тау», «Джигем», «Нагутская-26», «Славяновская».

В октябре 2018 года Арбитражный суд Ставропольского края установил, что компания незаконно использовала наименование «Ессентуки №17» при производстве и продаже воды с Нагутского месторождения. Генеральный директор компании — Ярослав Струговщиков.

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