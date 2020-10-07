Wheely пожаловался голландским властям на «Яндекс.Такси» и Uber из-за передачи данных о поездках

Сервис заказа автомобилей Wheely пожаловался голландскому регулятору на MLU Ltd (совместное предприятие «Яндекса» и Uber в Голландии). По мнению компании, конкуренты неправомерно делятся информацией о клиентах со московским Дептрансом. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо Wheely Управлению Нидерландов по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DDPA).

По мнению Wheely, сотрудничество «Яндекса» и Uber с московскими властями противоречит регламенту Евросоюза о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который действует с мая 2018 года.

MLU обрабатывает различные персональные данные своих пассажиров и водителей, в их числе данные об их местоположении, указывает Wheely.

Это конфиденциальная информация, подчеркивает сервис, ведь из данных о местоположении можно извлечь информацию о том, как часто человек посещает «врача, спортзал или кафе и в какое время возвращается домой с работы». Маршруты открывают интимные подробности жизни пассажиров, считает Wheely: их родственные и политические связи, профессиональные, религиозные и сексуальные предпочтения.

MLU «активно и открыто» передает эти конфиденциальные данные московскому Дептрансу, говорится в письме Wheely. Это, по мнению сервиса, противоречит GDPR, под действие которого MLU подпадает как поставщик и оператор услуг «Яндекс.Такси» и Uber.

В Wheely считают, что у MLU нет законных оснований для передачи данных в Дептранс. Сервис аргументирует это тем, что обязать компании делать это может только федеральный закон, а московских локальных указов или приказов, в том числе и авторства Дептранса, для этого недостаточно.

По оценкам Wheely, более 10 млн граждан России и более 500 тысяч европейцев воспользовались услугами сервисов MLU с мая 2018 года — даты, когда вступил в силу GDPR. Эти люди были затронуты нарушением, заключает Wheely.

В «Яндекс.Такси» отказались комментировать претензии Wheely, в Дептрансе не смогли оперативно ответить на запрос Forbes.

Ранее в «Яндекс.Такси» говорили, что передают в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) лишь идентификатор водителя в системе, номер автомобиля, статус (свободен или на заказе) и периодически координаты местоположения машины.

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