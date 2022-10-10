В России за год выросло производство рома, виски и джина почти на 65%

С января 2022 года в России выросло производство рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки на 64,2% — до 5,12 млн дал. Местная продукция представлена в средне-нижнем ценовом сегменте.
У Ladoga продажи джина Barrister за девять месяцев увеличились на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Beluga продажи виски Fox & Dogs выросли на 38%, джина Green Baboon – на 225%, а рома Devil’s Island – на 400%. «Абрау-Дюрсо» весной выпустила джин «7 трав», но планы по его продажам уже перевыполнены в пять раз, поэтому компания решила увеличить его производство, сообщили «Ведомости».
Эксперты рынка связывают рост продаж и производства российского алкоголя с уходом зарубежных брендов. Полностью заменить иностранные аналоги у российских производителей не получится. К тому же, не все иностранные компании покинули российский рынок, многие из них сейчас ищут новых поставщиков из дружественных стран.
На фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.
Фото на обложке: Maram /
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