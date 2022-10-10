В России за год выросло производство рома, виски и джина почти на 65%

С января 2022 года в России выросло производство рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки на 64,2% — до 5,12 млн дал. Местная продукция представлена в средне-нижнем ценовом сегменте.

У Ladoga продажи джина Barrister за девять месяцев увеличились на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Beluga продажи виски Fox & Dogs выросли на 38%, джина Green Baboon – на 225%, а рома Devil’s Island – на 400%. «Абрау-Дюрсо» весной выпустила джин «7 трав», но планы по его продажам уже перевыполнены в пять раз, поэтому компания решила увеличить его производство, сообщили «Ведомости».

Эксперты рынка связывают рост продаж и производства российского алкоголя с уходом зарубежных брендов. Полностью заменить иностранные аналоги у российских производителей не получится. К тому же, не все иностранные компании покинули российский рынок, многие из них сейчас ищут новых поставщиков из дружественных стран.

На фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.

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